Mariana Ramírez, la productora y directora de contenidos de Pro TV, rompió su silencio y lanzó una advertencia a la modelo Ducelia Echevarría, quien denunció públicamente a Peter Fajardo, productor de “Esto es guerra”, por supuestas humillaciones y agresiones verbales durante una fiesta.

En ese sentido, mediante una entrevista con reporteros de Magaly TV la Firme, Ramírez fue determinante al dirigirse a Echevarría, indicándole que no pretenda regresar a formar parte de las producciones de Pro TV.

“Yo lo único que le puedo decir a Ducelia y le he llamado a decírselo, es que no prentenda regresar nunca más a ProTV”, dijo Ramírez vetando a la modelo pozucina.

En ese sentido, Ramírez se mostró sorprendida por las críticas que Ducelia hizo contra Esto es guerra, ya que, como se recuerda, la modelo dijo que algunos participantes rogaban para ingresar al programa e incluso estos tenían favoritismos.

“Acá nadie ruega a nadie para regresar. La persona que contacta a los guerreros directamente soy yo. No sé de qué está hablando, más bien a nosotros nos ha costado que Rosángela regrese”, comentó.

CONOCE MÁS: Ducelia Echevarría tomará medidas legales en contra de Peter Fajardo por violencia y discriminación

Mariana Ramírez del Villar, productora de Pro TV, respalda a Peter Fajardo

Como se recuerda, Ducelia Echevarría acusó al productor de “Esto es guerra” de haberla atacado verbalmente y humillado en una fiesta en la que coincidieron. “Yo no conozco el Peter (Fajardo) que está describiendo Ducelia. No creo que lo que diga es verdad”, dijo Ramírez.

Por otro lado, la modelo dijo también que admiraba a Fajardo, pero que en la fiesta, lo notó con actitudes egocéntricas. “[...] Yo lo admiraba demasiado, para mí era mi líder, a mí me enseñó muchísimas cosas. Cuando él entra, siento ese aire de ego, me siento humillada y maltratada”, concluyó.

Ducelia Echevarría responde a Mariana Ramírez, de Pro TV

Al ser consultada por Magaly TV la Firme, Ducelia se refirió a lo dicho por Mariana Ramírez, indicando que si la productora hubiese sido testigo de lo que vivió, quizá empatizaría con ella.

“Mariana es la “dueña del circo”, si se pusiera en mi lugar de repente si hubiese estado esa noche ahí, si hubiese gozado todas las malcriadeces, de repente visto como él me trataba mal y minimizaba mi trabajo, tal vez entendería un poquito”, dijo.

Por otro lado, Ducelia aceptó que no volvería de nuevo a trabajar con Ramírez y le sugirió evaluar la conducta que tiene Fajardo. “[...] Gracias por la oportunidad y ya sé que no tengo que tocar tu puerta otra vez, no te preocupes. Lo tengo muy claro”, sentenció.