La cantante de cumbia Maricarmen Marín afirmó que nadie le miente, ya que es capaz de identificar a las personas que no dicen la verdad.

“A mí no me mienten, soy bien intuitiva y si dudo de algo, lo averiguo al instante, y ya está. Me fijo mucho en los gestos, en si se ponen nerviosos, ahora, si son cosas que no me importan, simplemente las dejo pasar”, explicó.

Por otro lado, la exjurado de Yo soy, precisó que no miente, sin embargo, opta por ocultar la verdad con tal de no hacerle daño a otros. “No hay necesidad de mentir y que todos esperamos que no nos pase”, complementó.

Maricarmen Marín se reencontrará con Adolfo Aguilar

Maricarmen Marín participará este sábado a las 9 p.m. en “¿Cuál es el verdadero?”, tendrá el reto de ser cazafarsante y competir con Mayra Goñi y Christian Domínguez para llevarse el premio de la noche.

Sin embargo, se reencontrará también con Adolfo Aguilar, por quien tiene admiración. “[…] ¡Me encanta su faceta de conductor! Adolfo es mi amigo, mi hermano y estoy muy feliz de verlo en este formato”, dijo la cantante.

¿Maricarmen Marín volverá a la televisión?

Tras participar en competencias de canto y programa de espectáculos, Maricarmen Marín se encuentra alejada de la televisión, dándole prioridad su hija y proyectos musicales, sin embargo, no descarta un regreso.

“Me gustaría algo que tenga que ver con la música, la música hace que mi vida tenga sentido, es algo que me da todo. Estoy contenta porque en el 2024 es mi aniversario por 25 años de carrera y ya estoy preparando eso para el siguiente año”, indicó.

Finalmente, la artista resaltó que ganará la competencia de ¿Cuál es el verdadero?, ya que confía en su intuición y no les tiene miedo a sus compañeros.