Maricarmen Marín ha revelado que pasó la noche de Año Nuevo hospitalizada en Orlando, Estados Unidos, tras ser operada de emergencia por apendicitis. La cantante relató el incidente en sus historias en Instagram, donde agradeció el apoyo recibido, asegurando que su salud está bajo control.

Según la intérprete, había planeado celebrar el 31 de diciembre junto a su familia en un crucero, pero todo cambió cuando comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal durante el trayecto. Después de consultar a su médico en Lima, Marín fue aconsejada de acudir a una clínica para recibir atención médica urgente.

En el centro médico, los especialistas realizaron una resonancia magnética que confirmó el diagnóstico de apendicitis, requiriendo una cirugía inmediata. “Mi operación fue rápida y a tiempo, todo está bajo control”, explicó en sus redes sociales.

La intervención se realizó con éxito, y aunque la situación fue difícil, destacó el apoyo incondicional de su familia. “Mi esposo Sebastián y mi hija no durmieron preocupados. Los amo”, expresó en agradecimiento por su presencia durante toda la noche anterior a su intervención.

A pesar del dolor e incertidumbre, Maricarmen también mencionó la importancia del cariño de su hija Mica, quien estuvo a su lado durante la recuperación. “Mica me daba de comer y me llenaba de besitos, siempre preguntando si me sentía mejor”, compartió, acompañada de una foto emotiva con su pequeña.

Finalmente, Marín expresó gratitud a sus seguidores por los buenos deseos recibidos, destacando que el apoyo del público ha sido un gran aliciente para comenzar el 2025 con optimismo. “Este Año Nuevo fue diferente, pero estoy bien y en proceso de recuperación. Gracias por todo su cariño”, concluyó la cantante, quien aún espera retomar sus vacaciones en Disney.