La cantante Maricarmen Marín sorprendió a todos en el set de “Yo soy” al aparecer disfrutando de una de las presentaciones desde el público. La popular ‘Princesita’ regresó al programa y se dio un tierno abrazo con Ricardo Morán, con quien compartió la mesa del jurado por varias temporadas.

Todo empezó con la presentación del imitador de Makuko Gallardo, quien interpretaba uno de sus temas cuando las cámaras de Latina empezaron a enfocar al público y notaron a Maricarmen Marín disfrutando del show.

Al terminar la presentación del imitador de Makuko, Franco Cabrera confirmó la presencia de la exjurado del programa, quien fue ovacionada por el público y Ricardo Morán fue el primero en acercarse a ella para unirse en un profundo abrazo.

Maricarmen Marín regresó a “Yo soy” y fue recibida con un gran abrazo de Ricardo Morán. (Foto: Captura de Latina)

Acto seguido, la ‘Princesita’ fue invitada a la mesa del jurado para opinar sobre la presentación del imitador en sentencia. Fiel a su estilo, elogió el show y le deseo éxito a los participantes.

“¿Cómo están?, vine a ver a Makuko, la cumbia me llama. Estuvo espectacular, me has hecho entrar corriendo al set para bailar, para escucharte. Espectacular”, fueron las palabras de Maricarmen Marín.

Cabe resaltar que la presencia de Maricarmen Marín en el set de “Yo soy” fue solo en condición de invitada, ya que la cantante se encuentra actualmente en temporada con el show “Planchando el despecho”, junto a Katia Condos, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra.