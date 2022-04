“Yo Soy 10 años: Duplas Perfectas” vivió una noche llena de emociones durante su última edición. Grandes imitadores demostraron su talento, pero solo la pareja conformada por los intérpretes de Pedrito Fernández logró conmover al jurado.

Y es que los cantantes Nello Franco y Douglas Mogollón, intérpretes de Pedro Fernández, hicieron gala de su talento al ritmo de “El Aventurero”. Su puesta en escena se ganó el aplauso del jurado y logró conmover a Maricarmen Marín.

“Yo me voy más allá con esa dinámica que acaban de hacer que a mi me ha emocionado mucho. Se los comenté en la presentación anterior, lo bonito que era ver a Pedro Fernández de chiquito y adulto, esa dinámica a mi me conmueve porque siento que muchos pueden enfrentarse a ese niño que fueron y decirle: ‘si pude cumplir mis metas, mis sueños’”, dijo Maricarmen Marín.

“Me encantó y me emocionó. Esta dupla tiene todos los ingredientes, baile, carisma, interpretación, sentimiento, afinación. Son una de mis duplas favoritas, felicitaciones chicos. Excelente trabajo”, añadió la cantante de cumbia.

Asimismo, los demás miembros del jurado destacaron el talento de los intérpretes de Pedro Fernández. Jorge Henderson, Mauri Stern y Katia Palma no tuvieron reparos en señalar que su presentación fue una de las mejores de la temporada.

Cabe señalar que en la última edición de “Yo Soy 10 años: Duplas Perfectas”, los equipos conformados por los imitadores de Jose Feliciano, José José y Raúl Romero cayeron en sentencia por decisión del jurado.