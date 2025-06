El regreso de “Yo Soy” es uno de los más esperados en la televisión peruana, pero parece que no volverá con uno de los rostros más representativos del programa. Maricarmen Marín se pronunció sobre la posibilidad de ser parte del jurado en la nueva temporada y descartó su presencia.

La recordada ‘Princesita’, que fue parte del programa de imitación desde su debut en 2012, ofreció una entrevista en la que dijo que fue invitada a ser parte de la nueva temporada de “Yo Soy”; sin embargo, por responsabilidades personales no pudo sumarse al proyecto.

“Me ha dado mucha pena no estar dentro de ‘Yo Soy’ este año, porque regresa después de buen tiempo, pero no podía hacer todo y si hubiera elegido hacer todo hubiera sido muy difícil para mí, en mi vida diaria, con mi hija, con mi familia, no quería eso”, explicó a Jimmy Show.

Maricarmen Marín

“Sí, (me llegó la propuesta), hasta hace unos días estuvimos ahí tratando de que calcen los horarios, pero no se pudo… Igual voy a estar parada en primera fila, viendo el programa, visitándolos, ahí porque son todos mis amigos, es mi familia. ‘Yo Soy’ y Latina es mi familia”, añadió.

Cabe señalar que el regreso de “Yo Soy” ha generado una gran expectativa entre los seguidores del programa. La última temporada se emitió en 2022 y tuvo como ganador a Barúa, imitador de Rauw Alejandro.

Barúa, imitador de Rauw Alejandro, se consagró campeón de la temporada "Yo Soy 10 años". (Foto: César Bueno /@photo.gec)

Por otro lado, se conoció que Maricarmen Marín se sumó al show “Planchando el despecho”, donde compartirá roles con Almendra Gomelsky, Gianella Neyra y Katia Condos. La cantante ocupará el lugar de Rebeca Escribens.