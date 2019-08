Maricarmen Marín: inspiradora vida de la artista sería llevada a la pantalla chica

Maricarmen Marín tenía 16 años cuando debutó como bailarina en uno de los programas más sintonizados de la televisión peruana de fines de los años 90: "La movida de los sábados". Y aún no había alcanzado la mayoría de edad, cuando la carismática joven fue seleccionada para formar parte de la agrupación femenina Agua Bella. Desde entonces, su carrera artística ha ido en imparable ascenso. Se lanzó como solista e incursionó en la actuación y animación de programas de TV.

Maricarmen Marín en "La movida de los sábados". (Video: YouTube)

La historia de la vida de la 'La Dulce Princesita', como la conocen sus seguidores, es inspiradora, y sería llevada a la pantalla chica a través de una miniserie producida por Big Bang Films.

Fuentes de El Comercio allegadas Maricarmen, señalaron que la nueva producción televisiva sobre la vida de una de las cantantes de cumbia más representativas del Perú tendría a Adolfo Aguilar en la dirección y sería emitida el próximo año por América TV.

Esta no sería la primera vez que Adolfo Aguilar y Maricarmen Marín comparten roles laborales. Han trabajado juntos en diferentes producciones para el cine y la TV. Los hemos visto compartiendo escenario en "Yo soy" y en películas como "La peor de mis bodas", "No me digas solterona", "Japy Ending", entre otras.

Maricarmen Marín en "Japy Ending". (Video: YouTube)

En 2005, Maricarmen Marín inició una carrera musical como solista con la publicación de su primer álbum denominado "Me enamoré de ti y qué". Ese mismo año debutó como presentadora de televisión en "Al ritmo de Maricarmen" y "Ritmo sabroso".

Algún tiempo después, incursionó en la actuación. Formó parte del elenco de actores de "Vírgenes de la cumbia" y asumió el rol protagónico de la miniserie "Yo no me llamo Natacha".

Maricarmen Marín en "Yo no me llamo Natacha". (Video: YouTube)

Maricarmen Marín ha sabido cosechar éxitos, pero también ha afrontado fracasos, como el día que la separaron de un elenco de baile, siendo una adolescente, o cuando un empresario la contrató para una presentación y nunca le pagó por su trabajo.

HABLA EL DIRECTOR

​Sandro Ventura, director y fundador de Big Bang Films, productora que tendría la misión de sacar adelante la miniserie sobre la vida de la artista nacional, evitó pronunciarse al respecto.

"No te puedo contar nada porque no he estado en las grabaciones, no me pongas en apuros", señaló escuetamente Ventura sobre el referido proyecto televisivo.