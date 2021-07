Han pasado más de dos meses desde que la cantante Maricarmen Marín se alejó de la televisión tras sufrir una lesión. Ahora, llegó el momento de su regreso, según anunció el programa “Mujeres al mando” mediante un adelanto.

A través de un adelanto en la televisión, el programa matutino de Latina anunció la reaparición de la intérprete de “Por qué te fuiste” y “La copita”. Además, anunciaron que llega “con más de una sorpresa”.

“Todos comentaban su ausencia, por eso ella regresa con más de una sorpresa. Maricarmen Marín en vivo este lunes a las 9 a.m. en ‘Mujeres al mando’”, se le oye decir a la voz en off de la promoción.

Maricarmen Marín reaparecerá en ‘Mujeres al Mando’ tras meses de ausencia

En junio pasado la conductora Magaly Medina señaló que el motivo de la ausencia de Maricarmen Marín en la televisión sería un presunto embarazo, fruto de su relación con el productor Sebastián Martins.

“Cada día hay más embarazos en la farándula y debe se el resultado de la pandemia. Bueno, Maricarmen Marín está en la dulce espera aunque aún no lo ha anunciado públicamente... Nosotros contamos con información privilegiada que así lo prueba”, manifestó la presentadora de “Magaly TV: La Firme”.

Como se recuerda, el pasado 6 de mayo Maricarmen Marín utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que se alejará de las pantallas y no participará de los programas “Mujeres al Mando” y “Yo Soy Perú” por algunas semanas, mientras se recuperaba de una fuerte lesión que sufrió.

“Tuve una lesión el sábado y estoy cumpliendo con el descanso médico. Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien. Es por eso que no me verán algunos días en ‘Yo Soy’ y ‘Mujeres al mando’”, escribió, en ese momento, Maricarmen en sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Maricarmen Marín revela cómo fue su pedida de mano en Las Vegas

Maricarmen Marín revela cómo fue su pedida de mano en Las Vegas