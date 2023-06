Maricielo Effio decidió salir al frente y hablar sobre una terrible experiencia que tuvo al pasar por el quirófano del reconocido doctor Fong. La actriz se sometió hace un año a una mini abdominoplastia para poder lucir un vientre más tonificado, ya que según indica, después de ser mamá se le hacía complicado perder cierta grasa localizada.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de la artista peruana cuando el resultado fue totalmente opuesto a lo que esperaba. En una entrevista brindada para América Hoy, contó que en tres ocasiones consultó con Víctor Barriga Fong, conocido entre los artistas como ‘Doctor Fong’, para poder estar totalmente segura de operarse.

Según la actriz, se tuvieron que realizar dos intervenciones para lograr el resultado deseado y siguió al pie de la letra las indicaciones que se le brindaron, ya que era consciente de que al ser su primera operación debía tener mucho cuidado.

“Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia”, explicó Effio en vivo para el programa América Hoy.

Después de pedir ayuda con diferentes especialistas, le indicaron que no se había realizado una correcta operación, lo que explicaría la deformidad en su abdomen.

“Dijeron que fue una mala práctica, no me operaron bien. Hubo un corte malo, me hundieron el ombligo, me hicieron una mala operación y es producto de un mal corte abajo”, comentó. “Mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía” (...) “Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Maricielo Effio recordó sus inicios en la televisión

Pese a contarle al doctor Fong lo que sucedía y consultarle sobre cuál sería la solución, la actriz afirma que este nunca se hizo cargo y no respondió sus mensajes. Lo que le ha causado un problema en su autoestima, teniendo que llevar terapia psicológica.