Luego que la actriz Maricielo Effio denunciara públicamente al doctor Víctor Fong por mala praxis durante una intervención quirúrgica llamada mini abdominoplastía, el médico cirujano realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para defenderse y explicar que es lo que habría pasado con la actriz.

Este martes 20 de junio, el doctor Víctor Fong realizó una transmisión en vivo para aclarar su situación y explicó que, en el caso de Maricielo Effio, se hizo una lipomarcación y que un abdominoplastía. “Su ombligo no se tocó, lo que pasa es que ella hizo fibrosis y en la fibrosis creció el tejido”, dijo.

“Cuando una paciente se hace un procedimiento firma un consentimiento y tiene que cumplir con el requerimiento postoperatorio... Entonces tengo la historia clínica donde se registra que la paciente venía a sus controles sin sus faja, se le decía que tenía que ajustar la faja y no la ajustaba”, señaló el médico cirujano.

“Es un montón de sesiones donde ella no venía, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿estresarme? la paciente por supuesto dio fibrosis, conversando con ella le hicimos una nueva intervención para retirar la fibrosis y se le explicó que nuevamente tenía que hacer masajes, usar su faja, y lo mismo, no venía a sus sesiones… Debido a que en la primera cirugía hizo fibrosis se le hizo una nueva intervención donde se le hizo firmar un permiso y lo mismo, no cumplía sus sesiones”, agregó el doctor.

¿Qué denunció la actriz?

En conversación con América Hoy, Maricielo Effio explicó que tras someterse a la intervención quirúrgica, su abdomen “comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía”. Según dijo, en ese entonces conversó con el doctor y él estaba asustado. “Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami”, contó.

“En ese momento yo hablé con el doctor y le digo ‘¿Qué está pasando?’, pasa el tiempo, por qué tengo esta línea, por qué tengo que hacer más terapias, y no… Ninguna mujer se operaria si tuviera la información que pudiéramos hacer fibrosis. Del trauma que tuve, yo accedo a una segunda intervención, segundo corte, me hago, pero no quedó bien”, añadió.