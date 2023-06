Mientras el médico cirujano Víctor Fong daba su versión mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Maricielo Effio volvió a aparecer en el programa “América Hoy” para mostrarse muy afectada y negar que haya faltado a sus consultas postoperatorias. La actriz se mostró muy afectada y no pudo contener las lágrimas en su mensaje.

“Yo quería que él me costeara, como prometió, mi intervención aquí (Estados Unidos), se negó y es por eso que doy a conocer lo que me ha hecho. Respecto a mis sesiones, a mis terapias y lo que hice en Perú, lo hice tajantemente día a día, las cámaras de la clínica me ven entrar día a día, así que no invente. Esto es parte de la demanda, esta injuria y calumnia que está dando va a ser parte de uno de los factores graves por los que haré la demanda penal”, explicó Effio.

“Indigna salir aquí a decir la injuria que me están levantando, nunca en mi vida me pasó algo así, soy una mujer íntegra, soy una mujer honesta, soy madre, velo por los derechos de la mujer, por su seguridad y protección. Yo me he conectado porque me siento impotente de escuchar a este doctor que yo no cumplí con mis terapias. Ahora sí, con firmeza te digo, voy a ir hasta el final”, agregó la actriz entre lágrimas.

Maricielo Effio dejó en claro que lo único que desea es que el doctor costee su operación en Estados Unidos para que abdomen quede bien. “Si él no quiere llegar a un acuerdo conmigo y costearme, yo lo único que pido es que mi abdomen quede bien, nada más, y si él no lo va a hacer vayamos a la parte legal”, puntualizó.

¿Qué dijo el doctor Víctor Fong?

Este martes 20 de junio, el doctor Víctor Fong realizó una transmisión en vivo para aclarar su situación y explicó que, en el caso de Maricielo Effio, se hizo una lipomarcación y que un abdominoplastía. “Su ombligo no se tocó, lo que pasa es que ella hizo fibrosis y en la fibrosis creció el tejido”, dijo.

“Cuando una paciente se hace un procedimiento firma un consentimiento y tiene que cumplir con el requerimiento postoperatorio… Entonces tengo la historia clínica donde se registra que la paciente venía a sus controles sin sus faja, se le decía que tenía que ajustar la faja y no la ajustaba”, señaló el médico cirujano.

“Es un montón de sesiones donde ella no venía, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿estresarme? la paciente por supuesto dio fibrosis, conversando con ella le hicimos una nueva intervención para retirar la fibrosis y se le explicó que nuevamente tenía que hacer masajes, usar su faja, y lo mismo, no venía a sus sesiones… Debido a que en la primera cirugía hizo fibrosis se le hizo una nueva intervención donde se le hizo firmar un permiso y lo mismo, no cumplía sus sesiones”, agregó el doctor.