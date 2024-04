Triste y entre lágrimas. La cantante y bailarina Maricielo Effio se quebró durante una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales.

Es que, al querer interactuar con sus seguidores, la intérprete no pudo evitar leer los comentarios negativos que recibía, los cuales criticaban su aspecto físico y postura negativa hacia el Dr. Fong, a quien acusó del asesinato de la Muñequita Milly.

“Yo empecé desde pequeña, tengo 30 años de carrera. Gané un concurso y es por eso que comencé a ser artista”, dijo Maricielo entre lágrimas.

Tras ello, la cantante agregó: “Pero me sorprende y me da pena cómo puede existir tanto veneno en redes, es increíble la cantidad de personas con tantos complejos, de verdad me causa mucha impresión”.

En sus redes sociales, algunos usuarios le cuestionaron por juzgar al Dr. Fong, así como por su actual peso corporal. Eso motivó en Effio su reacción.

“Leo, leo y digo ‘Dios, no hay respeto alguno por el prójimo’. Entre los propios peruanos se chancan, se insultan, se ofenden, se falta el respeto cuando lo único que hace uno es ser feliz. Es bien triste, estoy cansada de eso”, finalizó.

Como se recuerda, Maricielo Effio acusó al Dr. Víctor Barriga Fong, actual investigado por la muerte de la Muñequita Milly, de una mala praxis en una operación que se realizó.

De ese modo, la actriz comentó que tras someterse a una operación con el galeno, específicamente una abdominoplastia, quedó con graves secuelas.