Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Maricielo Effio revela su nuevo trabajo en EE.UU. y pide apoyo para regresar a la TV. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Maricielo Effio reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de su actual etapa laboral en Estados Unidos. La artista, quien se mudó a Miami en busca de nuevas oportunidades profesionales, difundió un video en el que se le ve desempeñando funciones alejadas de los escenarios y sets de televisión, lo que generó una ola de comentarios y muestras de apoyo.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.