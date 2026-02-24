Maricielo Effio reapareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de su actual etapa laboral en Estados Unidos. La artista, quien se mudó a Miami en busca de nuevas oportunidades profesionales, difundió un video en el que se le ve desempeñando funciones alejadas de los escenarios y sets de televisión, lo que generó una ola de comentarios y muestras de apoyo.

A partir de esa publicación, la exactriz de “De vuelta al barrio” manifestó su intención de retomar su carrera en la pantalla chica peruana.

En ese contexto, planteó la posibilidad de integrar el jurado del programa “Yo soy” e invitó a sus seguidores a impulsar la iniciativa mediante un hashtag en redes sociales.

Effio agradeció el respaldo recibido y reconoció que su experiencia fuera del país no ha estado exenta de dificultades. Aunque no precisó el cargo exacto que ocupa actualmente, usuarios identificaron el uniforme que lucía en el video como similar al utilizado en labores de atención y servicios en establecimientos hoteleros o gastronómicos.

Además, la artista confesó que extraña el ejercicio pleno de su carrera artística y que le gustaría tener una nueva oportunidad en la televisión peruana.

“¿Cómo hago para trabajar sin bailar?”, escribió en la publicación que acompañó con una coreografía, en alusión a su formación como bailarina profesional.

A sus 50 años, Effio continúa vinculada al ámbito artístico, pues en Miami fundó una escuela de talentos. No obstante, dejó en claro que mantiene el deseo de regresar al país si surge una propuesta concreta que le permita retomar su trayectoria en la televisión nacional.