A través de sus redes sociales, Mariella Zanetti reveló su pre-candidatura al Congreso, en las elecciones 2020. La actriz cómica, en su mensaje, sostuvo que su postulación se debe a que se “cansó de decir y no hacer”.

“Me cansé de luchar por 15 años contra un Poder Judicial corrupto, ineficiente, lento con procesos inoficiosos. Me cansé de ver madres mendigando los derechos de sus hijos, me cansé de ver llorar a niños mendigando por un apellido, ropa o comida. Me cansé de la indiferencia ante los abusos y feminicidios, me cansé de la mediocridad con que tratan la salud mental y seguridad ciudadana”, se lee en las primeras líneas de su publicación.

La también exregidora del distrito de Surco sostuvo que desea contar con el apoyo de todos los peruanos.

“Quiero legislar para y por mi país, pero no quiero hacerlo sola. Quiero contar con el apoyo de todos los peruanos que nos sacamos la mugre por salir adelante, que nos levantamos temprano para tener una vida mejor, quiero contar con todos los que queremos un país decente y seguro para nuestros hijos, quiero trabajar en conjunto, cada idea, necesidad, proyecto, problemática y soluciones, por qué es trabajo de todos querer y tener un Perú mejor”, finalizó.

Su publicación provocó que muchos usuarios de Instagram la cuestionen e incluso algunos le consultaron a Mariella si se trataba de una broma.

“Con todo respeto, es un año no creo que puedas hacer mucho, te recomendó postular para las del 2021”, “¿Eres abogada?”, “No es por ser malcriada, pero necesitamos personas profesionales y especialistas en el tema. A menos que me equivoque y me diga su experiencia”, “Con todo respeto, ¿es verdad o es una broma?”, “Zapatero a su zapato”, son algunos comentarios de sus seguidores.

Ante la ola de comentarios, Mariella Zanetti decidió desactivar los comentarios en su publicación, la que hasta el momento cuenta con más de 3 mil “me gusta”.