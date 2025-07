Mariella Zanetti se presentó en “El valor de la verdad” y respondió preguntas vinculadas a su vida privada. Entre sus respuestas, la exvedette confirmó que padece epilepsia, específicamente un tipo conocido como “mal menor” o epilepsia de ausencias.

En conversación con Beto Ortiz, Zanetti confesó que sus episodios se manifiestan como breves desconexiones del entorno. “Es como si me quedara dormida con los ojos abiertos”, explicó.

“Me quedo callada. Normalmente, me reconocen por la mirada. También comienzo a balbucear palabras o a emitir sonidos sin sentido. Es como si me desconectara. Mis amigos dicen que se me va el internet”, bromeó Zanetti sobre su condición.

Mariella Zanetti confiesa en "El valor de la verdad" que padece epilepsia. (Foto: Captura de video)

“Uno puede estar hablando conmigo y de repente me voy. Y cuando regreso, no recuerdo qué estaba diciendo. A veces tengo que preguntar: ‘¿en qué estábamos?’”, agregó.

Asimismo, Mariella Zanetti reveló que ha sufrido episodios de epilepsia de ausencias en entornos íntimos y públicos, como entrevistas, llamadas telefónicas o reuniones, hecho que le ha generado cierta inseguridad.

Cabe resaltar que Zanetti también reveló que ha aprendido a identificar señales antes de un episodio de epilepsia, así que toma ciertas medidas para preservar su salud. De esta manera, dijo que evita el consumo de alcohol en grandes cantidades y procura descansar de forma adecuada.