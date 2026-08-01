Este viernes 31 de julio, la exmodelo Mariella Zanetti denunció que su hija y sus amigas habrían sido víctimas de acoso y agresiones por parte del arrendador del departamento que alquilaban en Surquillo, luego de exigir la devolución de una garantía superior a S/ 4,000 tras dejar el inmueble a dos meses de haberse instalado.

Según declaraciones de Zanetti a Instarándula, su hija Gamille Ode y las demás jóvenes alquilaron el departamento, pero no recibieron una copia del contrato y decidieron retirarse del inmueble al considerar que no cumplía con las condiciones ofrecidas.

“Ella alquiló un departamento junto a otras roomies, que son chicas solas, de la misma edad. Ellas firmaron un contrato y hasta el día de hoy se niegan a darles el contrato. Además, dieron una garantía de más de 4 mil soles, la cual se la rehúsan dar porque ellas se retiran a los dos meses”, declaró Zanetti.

Mariella Zanetti denunció que el arrendador de su hija la agredió | Foto: Instarándula

En ese sentido, la exvedette afirmó que su hija habría atravesado episodios de acoso durante su permanencia en el lugar, además de registrarse supuestos insultos, agresiones verbales y forcejeos en la puerta del inmueble.

“Ha habido varias situaciones donde mi hija ha sido víctima de acoso, de agresiones, de insultos como forcejeando la puerta porque entraban personas de dudosa procedencia”, manifestó indignada.

El conflicto habría escalado cuando las jóvenes regresaron al departamento junto a un amigo para solicitar nuevamente la devolución del dinero, momento en el que, según Zanetti, el hijo del arrendador habría agredido al acompañante de las jóvenes.

“Cuando ellas piden hablar para reclamar las cosas que ellas pidieron, aparece el hijo, que es agresor de mi hija tanto verbal como de su amigo, que le han reventado la nariz de un cabezazo”, denunció.

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¿Qué dijo Farid Ode?

Por su parte, Farid Ode, padre de la joven, también llegó al lugar y respaldó la denuncia, confirmando que el amigo de su hija habría resultado herido durante el altercado y cuestionó que el arrendador no haya devuelto la garantía.

“Hemos ido a ver y este señor agredió a un amigo de mi hija porque las chicas no iban a ir solas. Le ha partido la nariz. Están perjudicando a tres jóvenes por no devolverle el dinero”, declaró.

Farid Ode también acudió a la comisaría de Surquillo para respaldar la denuncia

Hasta el momento, el arrendador involucrado no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. El caso quedó en manos de las autoridades.