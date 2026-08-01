En el enfrentamiento, un amigo de la hija de Mariella resultó herido por presuntas agresiones físicas de la familia del arrendador | Foto: Archivo GEC
En el enfrentamiento, un amigo de la hija de Mariella resultó herido por presuntas agresiones físicas de la familia del arrendador | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Este viernes 31 de julio, la exmodelo Mariella Zanetti denunció que su hija y sus amigas habrían sido víctimas de acoso y agresiones por parte del arrendador del departamento que alquilaban en Surquillo, luego de exigir la devolución de una garantía superior a S/ 4,000 tras dejar el inmueble a dos meses de haberse instalado.

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