Este domingo 20 de julio, la exvdette Mariella Zanetti será la protagonista de una nueva edición de 'El Valor de la Verdad’, programa conducido por Beto Ortiz, donde la exvedette responderá preguntas sobre episodios secretos de su vida personal, artística y política.

Una de las revelaciones más duras está relacionada con el romance que tuvo con Farid Ode, padre de su hija mayor, con quien recientemente tuvo enfrentamientos.

En el avance, Ortiz le preguntó: “¿Te gustaba que le dijeran mantenido a Farid?”, a lo que ella responde con crudeza sobre los episodios violentos que vivió.

“Fue una etapa muy violenta”, comentó. Ante la pregunta sobre qué lo desencadenaba, responde: “El alcohol”. Y agregó: “Lo he correteado y, cuando lo he cogido, literalmente, casi lo mato”.

Asimismo, revelará secretos relacionados con su amiga, la también conductora de televisión Tula Rodríguez. Una de las preguntas que deberá enfrentar Zanetti será: “¿Envidias el éxito de Tula?”.

¿Qué dijo sobre Carlos Álvarez?

Otra figura señalada por Zanetti es el comediante Carlos Álvarez, quien ha manifestado públicamente su interés en postular a la Presidencia del Perú.

La exvedette no solo confirmó un altercado con él, cuando supuestamente este intentó llevarla a una fiesta del expresidente Alejandro Toledo, sino que también hizo una advertencia a los electores peruanos.

“Yo lo cuadré. Le dije: ‘a mí no me vas a tratar así, todo porque no quise ir a tu fiesta de porquería’”, aseguró Zanetti, para luego agregar. “Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir a alguien que nos vaya a gobernar porque hay muchos lobos disfrazados de oveja”.

¿César Acuña le ofreció una vicepresidencia?

Entre las preguntas más llamativas del avance también figura una sobre el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. “¿Te ofreció Acuña que fueras su vicepresidenta?”, le consultó Ortiz.

Andrés Hurtado y su paso por la municipalidad

Zanetti también se refirió brevemente a Andrés Hurtado, hoy en prisión preventiva por presunto tráficos de influencias.

Recordó haberlo visto “empoderado” en oficinas municipales de un distrito que no se conoce, y cuando se le preguntó “¿De qué pie cojea Andrés?”, respondió tajante: “Por algo está preso, ¿no?”.