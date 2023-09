La actriz cómica Mariella Zanetti respondió a los comentarios que Josi Martínez hizo al indicar que si tendría la posibilidad de eliminarla de “El gran chef: Famosos”, lo haría.

“Oe, Josi, ya pe’, chibolo”, inició. “Mira, yo lo quiero un montó a mi Josi, yo soy su mamá en ‘El gran chef’, no te olvides de eso. ¿Quién te enseñó a cortar el pollo? Yo. ¿Quién te enseña a cortar la cebolla cuando me preguntas algo? ¿Quién? Yo. Si tú quieres sacarme de ‘El gran chef’, que sea porque cocinas mejor que yo, y yo me voy a sentir orgullosa de él”, agregó Zanetti.





En una entrevista realizada por el programa Reporte Semanal, la exintegrante de Recargados de risa dijo que su participación en el concurso gastronómico inspira a sus compañeros a mejorar. “[...] Si yo no estoy ahí, ninguno se esforzaría. Pero todos me ven a mí, como la persona que quieren sacar del medio”, dijo.

Mariella Zanetti considera a Armando Machuca como su competidor más fuerte

Por otro lado, Zanetti habló también de su participación en “El gran chef: Famosos”, en ese sentido, la actriz indicó quién de sus compañeros es una competencia fuerte para ella, como se recuerda, Mariella se caracteriza por recolectar la mayoría de los beneficios y salir triunfante en casi todos los retos.

En ese sentido, la exvedette reveló que considera a Armando Machuca como un competidor que podría ganarle. “Armando Machuca será mi competidor más fuerte”, explicó.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web de Latina.