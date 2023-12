La actriz cómica Mariella Zanetti habló de la relación que tiene actualmente con la mayor de su hijas, Gamille, de quien está distanciada físicamente por un tiempo debido a las responsabilidades académicas que tiene.

De ese modo, Zanetti, aseguró que forma un “gran equipo” al lado de su hija, que cumplió 20 años en este 2023. Además dijo que tienen una buena relación, aunque la joven presenta una queja recurrente de su madre.

“Ella es una chica tranquila, madura, no me ha dado tantos problemas, eso sí, ella se queja de que me meto en todo, pero me voy a meter en su vida hasta el día que me muera porque soy su madre y la amo”, aseveró.

Actualmente, Gamille no se encuentra cerca de su madre, ya que por motivos académicos tuvo que realizar un viaje importante.

“Ella está eligiendo lo que va en base a su carrera, y en el camino encontrará su destino, sus propias oportunidades, yo la apoyo y le deseo lo mejor”, comentó.

Por otro lado, Zanetti dejó entrever que podría asumir nuevos proyectos televisivos a largo plazo. “Yo siempre estoy en la televisión, ¿algo más estable?, ya lo veremos”, indicó.

CONOCE MÁS: Mariella Zanetti y la emotiva despedida con su hija en el aeropuerto

Mariella Zanetti en “¿Cuál es el verdadero?





Mariella Zanetti brindó estas declaraciones como antesala a su participación en el programa “¿Cuál es el verdadero?”, donde competirá junto con el actor Santiago Súarez y la influencer Macarena Vélez.

“Tengo bastante experiencia descubriendo farsantes, en mi vida he descubierto a varios mentirosos. Yo tengo una gran intuición, generalmente no me equivoco. Las mujeres tenemos un gran sexto sentido”, dijo firme la exintegrante de Recargados de risa.

MÁS INFORMACIÓN: Josi Martínez lanza fuerte calificativo a Mariella Zanetti por respaldar a Giacomo Bocchio tras polémica

El programa se emite los sábados a las 9 p.m. por la señal de América TV.