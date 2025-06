Mariella Zanetti rompió su silencio y se comunicó con el programa de Magaly Medina para aclarar la polémica surgida tras la pelea entre su esposo, Javier Blondet, y su expareja Farid Ode. El enfrentamiento fue motivado por una denuncia de Ode, quien acusó a Blondet de maltratar psicológica y verbalmente a la hija que tiene en común con Zanetti, Gamille Ode.

Sin embargo, la exvedette negó tajantemente que existiera algún tipo de maltrato. “Esto ha sido una discusión casera, una diferencia de dos personas. Aquí no existe abuso ni maltrato, nada de lo que Farid ha comentado” , declaró en la llamada. Además, explicó que su hija se comunicó con su padre entre lágrimas tras el desacuerdo familiar, lo que habría generado una reacción desmedida de Ode.

Farid Ode y el esposo de Mariella Zanetti se enfrentran tras discusión familiar. (Foto: Captura/Magaly Tv: La Firme)

Cuando Magaly le preguntó por qué no salía a respaldar públicamente a su hija, Zanetti respondió: “No se trata de apoyar por apoyar o de dar la razón”. La actriz enfatizó que su prioridad son sus hijos y que no permitiría ninguna situación que los pusiera en riesgo. “Quiero aclarar que soy una madre que cuida a sus hijos sobre todo y que no haya ningún tipo de dudas” , insistió.

No obstante, las declaraciones de Mariella Zanetti provocaron reacciones mixtas entre el público, muchos de los cuales esperaban una defensa más enfática hacia su hija ante la gravedad de las acusaciones. Mientras tanto, Farid Ode reafirmó en declaraciones al diario Trome que decidió encarar a Blondet después de que su hija lo llamara llorando para contarle lo sucedido.

Según Ode, el esposo de Zanetti hostiga, grita y le falta el respeto a su hija desde hace años. “Mi hija me mandó un video donde él le dice: ‘Mocosa malcriada’”, relató el exconductor. Además, sostuvo que la joven le confesó no sentirse querida ni respetada desde que Javier forma parte de su vida.

Pese a la tensión, Mariella Zanetti se mantuvo firme en su versión, descartando que haya existido maltrato y pidiendo que no se sobredimensionen los hechos: “No se puede calificar de maltrato. Esto ha sido solo una discusión familiar”.