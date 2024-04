Entre lágrimas y nostalgia, la actriz cómica y bailarina Mariella Zanetti recordó a Christian Benavides, hermano del comediante Jorge Benavides, con quien mantuvo un romance en su juventud.

Mediante una entrevista con el programa “Estás en todas”, de América TV, la exintegrante de “Recargados de risa”, destacó en el menor de los Benavides su caballerosidad y los buenos momentos que pasaron juntos.

“Christian es una etapa de mi vida superhermosa, yo siempre la recuerdo con mucho amor. Cuando dicen ‘todos los hombres son iguales, son infieles’, yo digo ‘a mí sí me han tocado hombres buenos’”, dijo.

Tras ello complementó: “Christian era un caballero, un chico hermoso. Ambos éramos muy jóvenes y cometimos ciertos errores que llegaron a distanciarnos”.

De ese modo, la artista contó los últimos momentos que vivió junto a Benavides, quien falleció en febrero de 2010 tras una batalla contra le cáncer.

“Yo lo llamé y hablamos por teléfono y me dio un consejo muy bonito de la vida. Y le digo ‘te he comprado una gorrita y unos chocolatitos, cuando llegue te los voy a llevar’. Esa fue la última vez que hablé con él”, relató.

A su vez, Mariella indicó que se arrepiente de no haberlo visitado, ya que postergó el encuentro y penosamente, no tuvo tiempo de verlo antes de su fallecimiento.

“Me quedé con el regalo y con las ganas de verlo por última vez y despedirme de él. Pero yo sé que él era tan bueno y lo entendió”, aseguró.

La pelea que tuvo con Tula Rodríguez





Mariella Zanetti y Tula Rodríguez mantienen una amistad de varios años, sin embargo, su vínculo tuvo momentos de discordia, que se vieron reflejados en discusiones ocasionales.

No obstante, la bailarina recordó una en particular, cuando al visitar una discoteca, Tula se molestó con Mariella ya que, durante la noche, ella se encontró con un pretendiente por lo que decidió salir del recinto con aquel hombre.

Esto habría ocasionado la furia de Tula, es que no tenía una buena relación con la eventual pareja de su amiga. “Ellos se odiaban. Tula no me dejaba irme con él, pero al final me fui con él, ya que mi amiga no me dejaba en paz”, dijo.

