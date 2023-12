Mariella Zanetti fue invitada a la reciente edición de ‘America Hoy’ y reveló que Christian Domínguez la perseguía por los estudios de América Televisión cuando ella era parte de ‘Risas en América’. La exbailarina dejó boquiabiertos a más de uno al indicar que el cumbiambero habría intentado besarla.

“En esa época Christian me perseguía. Una vez yo estaba saliendo del estudio de América Televisión y el señor se cruza conmigo y me arrincona contra la pared. Estaba arrinconándome, queriéndome besar”, dijo Zanetti.

Esta confesión puso nervioso a Christian Domínguez, quien no dudó en defenderse indicando que es cierto que la perseguía. Asimismo, señaló que eso pasó cuando él tenía 15 años y ella 21.

“Ella sabía perfectamente (que a mí me gustaba) porque yo comentaba, entonces como sabía me ponía nervioso, se acercaba y me decía “hola”. Hasta que un día, dije no, ahora pues (y la arrinconó)”, señaló el cantante.

Christian Domínguez decidió postergar boda con Pamela Franco

Christian Domínguez reveló que su boda con Pamela Franco se postergó debido a temas económicos que deben resolver.

“La gente quiere que nos casemos, que la pareja se una y nos queramos casar. Es obvio que (el matrimonio) es parte de nuestros planes y sueño también, pero tenemos un tema primordial. Esperemos que el año que viene lo podamos completar y luego hacer la boda. No es que no queramos (casarse), pero hay que tener en cuenta que también es un tema de gastos fuertes, por más que sea algo pequeño”, dijo en entrevista con diario Trome.