Hace algunos días, la exmodelo peruana Mariella Zanetti fue invitada a participar de una entrevista en Radio Megamix, pero su intervención no estuvo alejada de las polémicas, pues protagonizó un bochornoso incidente.

Y es que, en medio de su conversación con el locutor Daniel Marquina y el futbolista Christian Cueva, justo cuando enviaron al corte comercial, la exvedette habló sobre Mónica Cabrejos, sin percatarse que sus palabras estaban siendo transmitidas en vivo por TikTok.

Así, el detonante fue un comentario de Cueva, quien, tras escuchar los consejos de la Mariella, comparó su actitud con el que tienen Mónica: “Ya estás como la Mónica Cabrejos ya”.

De ese modo, sin notar que miles de personas la veían en tiempo real, Zanetti respondió de forma tajante. “Ella es la menos indicada todavía para dar consejos a alguien”, aseguró.

Tras la advertencia de Marquina sobre su transmisión, la exbailarina mostró sorpresa e intentó minimizar el hecho solicitando que se silenciara el dispositivo. “¿Estás en vivo? Pero mutéalo pues”, replicó.

¿Cómo inició el conflicto entre Mariella y Mónica?

Este episodio no es un hecho aislado, sino el reflejo de un distanciamiento que se remonta a la época en que ambas integraban el elenco de ‘JB Noticias’, en la década de los años 90.

Por ello, en declaraciones anteriores para el podcast ‘La Capilla’, Zanetti reveló que el quiebre definitivo se produjo por un incidente relacionado con un préstamo económico destinado a una cirugía de su madre.

Mariella Z

Según el relato de Mariella, la deuda no fue con Cabrejos, sino con la pareja de esta en aquel entonces, conflicto que estalló cuando Mónica le increpó públicamente en el set de televisión.

“Tenía un enamorado que me regaló unas zapatillas y un día me los puse y delante de todo el mundo me arrinconó y con lisuras me dijo: ‘No tienes… para pagarme pero sí para comprarte zapatillas’”, narró Zanetti.

¿Mariella Zanetti quiere una reconciliación con Mónica Cabrejos?

Por su parte, Mariella, quien fue ganadora del programa “El Gran Chef: Famosos” en 2024, ha sido enfática en señalar que no tiene interés en una reconciliación ni en volver a compartir proyectos profesionales con Cabrejos.

“Ella no me prestó, sino su pareja. No me gustó la forma en que me lo cobró”, insistió la Mariella, subrayando que la falta de formas y el trato recibido en aquel momento marcaron un límite irreversible en su relación.

Hasta el cierre de esta nota, Mónica Cabrejos no se ha pronunciado.