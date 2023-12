Pese a que aseguró que no hablaría de Leslie Shaw, Mario Hart salió al enfrente para contar detalles poco conocidos de lo que fue su relación con la cantante. Según contó en una reciente entrevista con Carlos Vílchez, fue él quien hizo que la intérprete de la “Faldita” incursione en el género urbano.

En conversación con el canal de YouTube de Carlos Vílchez, Mario Hart señaló que siempre ha preferido mantenerse al margen de todo lo que lo relacione con Leslie Shaw; sin embargo, ahora puede hablar con confianza de cómo empezó ella su carrera en el género urbano tras dejar el rock.

“Ella hacía rock y yo siempre le decía: ‘Leslie, el rock en el Perú es muy difícil’. No tenía shows, no cantaba en ningún lado, por ahí tenía uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque la veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía”, contó Hart.

Asimismo, el también piloto de autos aseguró que no espera un agradecimiento por parte de Leslie Shaw, pero fue gracias al tema “Tal para cual” es con el que empieza a surgir en la música urbana.

“Yo todo el tiempo le decía: ‘Hagamos música urbana, es lo que está de moda, es lo que todo el mundo está escuchando, hay shows, podemos ir juntos, hazme caso y hagámoslo’. Y una vez que se animó a grabar, la lanzamos (‘Son tal para cual’) y la canción tuvo bastante éxito y sonó en muchas radios”, digo Mario Hart.

“Empezamos a tener shows juntos, y de ahí ella empezó en el urbano… Ella empieza el urbano, entiende, esto es algo que ella jamás va a aceptar y no lo ha aceptado, no espero que lo haga, pero te comento con la confianza de la situación”, agregó el piloto.

