La noche del último miércoles 1 de septiembre, los chicos reality Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos de “Esto es guerra” tras protagonizar una pelea durante el juego “Frase escondida”. Tras la competencia, ambos decidieron no pronunciarse, hasta ahora.

El piloto y capitán de los ‘combatientes’ reapareció en redes sociales tras la polémica agresión a su compañero de reality y compartió una fotografía suya en Instagram. En la imagen, Hart no hace referencia a su alejamiento de “Esto es guerra”, pero comparte un misterioso mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mario Hart compartió una fotografía al lado de su bicicleta. “La vida continúa (Life goes on). ¡Se viene viaje! ¡Adivinen a dónde me voy a montar bici!”, escribió.

Mario Hart y su publicación tras ser suspendido de "Esto es guerra" por agredir a compañero. (Foto: @mariohart)

Su publicación ha generado comentarios divididos, ya que algunos seguidores celebran su regreso a redes sociales, mientras otros le recuerdan el polémico incidente en el que agredió a Elías Montalvo.

Como se recuerda, tras el incidente vivido en “Esto es guerra”, la producción del programa emitió un comunicado donde explicó que Mario Hart y Elías Montalvo dejaron de aparecer en el programa del miércoles 1 de setiembre porque fueron suspendidos inmediatamente.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Mario Hart agredió físicamente a su compañero de programa Elías Montalvo

Esto es Guerra: Mario Hart agrede físicamente a Elías Montalvo, pero producción no le dice nada