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Mario Hart aclara su relación con Korina Rivadeneira tras meses de especulaciones. (Foto: Redes sociales)
Mario Hart aclara su relación con Korina Rivadeneira tras meses de especulaciones. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Mario Hart puso fin a los rumores sobre su situación sentimental y confirmó que actualmente se encuentra soltero. El piloto y conductor reveló que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado hace aproximadamente dos años, aclarando así las especulaciones que durante los últimos meses rodearon a la expareja.

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