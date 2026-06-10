Mario Hart puso fin a los rumores sobre su situación sentimental y confirmó que actualmente se encuentra soltero. El piloto y conductor reveló que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado hace aproximadamente dos años, aclarando así las especulaciones que durante los últimos meses rodearon a la expareja.

“¿Si soy un hombre casado? Mi matrimonio fue anulado hace mucho tiempo, hace como dos años. Soy soltero” , declaró Hart durante una entrevista para el programa Arriba mi gente.

El también empresario explicó que, pese al fin de su vínculo matrimonial, mantiene una relación cordial con la actriz venezolana debido a la crianza compartida de sus hijos, Lara y Mario.

“En mi relación con Korina obviamente que las coordinaciones van a existir siempre. Hay chicos de por medio y tenemos que apoyarnos para el bienestar de ellos ”, agregó.

Las declaraciones de Hart se producen pocos días después de que Korina Rivadeneira se pronunciara sobre los rumores relacionados con su vida sentimental. En una entrevista con Trome, la modelo prefirió mantener la reserva sobre el tema y señaló que cualquier información relevante sería comunicada directamente por ambos.

“Es una verdad que nos pertenece. Si hay algo que tengamos que decir, lo haremos en nuestras redes” , manifestó.

Durante esa conversación, Rivadeneira también se refirió al papel que ocupa Hart en su vida. Al hablar sobre la felicidad, aseguró que sus hijos son lo primero que viene a su mente y, al ser consultada sobre el piloto, respondió: “Felicidad también. Él me dio lo más maravilloso: mis hijos” .

La actriz recordó además algunos momentos de los inicios de su relación con Hart, destacando las actividades que compartían cuando comenzaron a salir juntos. “Cuando comenzamos, fue tan inteligente y divertido, que sabía que me gustaban los deportes extremos. Entonces no me invitaba a cenar y hacíamos submarinismo”, relató.

Finalmente, resumió la importancia que mantiene el piloto en su vida con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Él es súper importante en mi vida” .

Por otro lado, Hart también se refirió a los rumores que lo vincularon sentimentalmente con la brasileña Paloma Fiuza. El conductor aseguró que no le molestaron las especulaciones y comentó que la integrante de televisión fue uno de sus intereses platónicos en algún momento de su vida.