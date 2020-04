Korina Rivadeneira y Mario Hart se convetirán en padres de familia por primera vez. La modelo venezolana viene utilizando sus redes sociales para brindar detalles de su embarazo y recientemente compartió un video del preciso momento en que el piloto se enteró de la noticia.

Además, la exintegrante del reality “Esto es guerra” reveló el difícil proceso médico que tuvo que realizar para quedar embarazada e incluso confesó haber tenido un aborto espontáneo.

“Hemos pasado un año entero buscando ser papis, un año lleno de miedos de no entender que nos pasaba, mucha frustración y preocupación hasta que decidimos buscar ayuda, fue entonces cuando nos hicimos los exámenes necesarios para saber si había algo mal, descubrimos que mi cuerpo no estaba tan preparado”, explicó Korina al inicio de su mensaje.

“Yo ya había sufrido un aborto espontáneo y pues, podrán imaginar el miedo y lo triste que me sentía. Muchas veces los abortos espontáneos son comunes... Debía limpiar mis ovarios y botar todos aquellos quistecitos que no permitían que el espermatozoide se agarre con fuerza e inicie su proceso de vida, estos efectivamente podían interrumpir posibles embarazos. Entendí que debía tratarme”, agregó Rivadeneira.

Finalmente, la venezolana narró que el embarazo se convirtió en una realidad cuando ella decidió enfocarse en su trabajo y preocuparse menos por el proceso médico.

“En diciembre vinimos a Colán a pasar la Navidad, nos divertimos mucho y finalmente nos relajamos. Fue cuando llegó nuestro milagro, pero yo no lo sabía. Continué con mi trabajo, justo se me dio la gran oportunidad de interpretar un papel en una novela súper importante y pensé: ‘bueno, el tiempo de Dios es perfecto, el tenía guardada esta oportunidad para mí y por eso aún no soy mami. Ya llegará mi bendición’. Y sin saberlo, continué trabajando, viajé, tomé, hice mucho ejercicio”, señaló.

“Mis primeros dos meses estuvieron llenos de todo, no paré en ningún momento, me empecé a sentir muy cansada, mucha sed, muchísima hambre, un día vomité y me descompuse, noté entonces que mi periodo no venía y me dije: ‘¿estaré embarazada?’... La cosa que me hizo más feliz, pero en ese momento solo estaba en shock”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Hart y el día que se refirió a un posible embarazo de Korina Rivadeneira

Mario Hart habla sobre presunto embarazo de Korina Rivadeneira (11/04/20)