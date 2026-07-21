Hart confesó que observar el sufrimiento de la cantante, en su momento, lo llevó a realizar un mea culpa | Foto: YouTube (Captura) / Instagram / Composición EC
Hart confesó que observar el sufrimiento de la cantante, en su momento, lo llevó a realizar un mea culpa | Foto: YouTube (Captura) / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

El piloto peruano Mario Hart reconoció haberle sido infiel a la cantante Leslie Shaw, años después de que terminaran la relación, y descartó tajantemente que Korina Rivadeneira, su hoy expareja, haya sido estado involucrada en el engaño.

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