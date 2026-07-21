El piloto peruano Mario Hart reconoció haberle sido infiel a la cantante Leslie Shaw, años después de que terminaran la relación, y descartó tajantemente que Korina Rivadeneira, su hoy expareja, haya sido estado involucrada en el engaño.

En el programa de YouTube "Sin + que decir", el exchico reality abordó las recientes declaraciones de Shaw, admitiendo que cometió un error en aquella época, señalando que sus acciones fueron consecuencia de la inmadurez.

“Se ha deslizado el tema de que yo le fui infiel a Leslie con Korina, eso es 100% falso. Korina viene mucho después de haber terminado mi relación con Leslie”, afirmó el piloto.

Asimismo, Hart aseguró que le pidió perdón a la intérprete, aunque reconoció que aún le debe una disculpa por la forma en que terminó la relación, pese a que ella mostró disposición para perdonar el desliz.

“Yo creo que cuando sucedió esto, hubo una intención de parte de ella de sí perdonarme, pero en eso yo corto la relación con ella. Si hay unas disculpas pendientes, puede ser específicamente por eso”, manifestó el conductor.

Por otro lado, Hart confesó que observar el sufrimiento de la cantante lo llevó a realizar un mea culpa y a cambiar su postura respecto al compromiso antes de iniciar su vida familiar.

Mario Hart aborda rumores de separación con Korina Rivadeneira, enfatizando la privacidad familiar y reconociendo altibajos en su matrimonio. No confirma ni niega, pero asegura tranquilidad. La pareja ha reducido publicaciones conjuntas desde diciembre pasado, avivando especulaciones en programas como 'Amor y Fuego'. Destaca la importancia de la familia como prioridad.

“Fui muy consciente del daño que hice, porque la vi muy afectada a ella, y dije: esto, yo no quiero hacer este daño de alguna manera inconsciente. De ahí nunca más he sido infiel”, concluyó Hart.

En esa misma intervención, Hart confirmó el fin de su matrimonio con Rivadeneira, que terminó en enero de mutuo acuerdo. “Ella mantiene una buena relación con mi familia, yo con la de ella. Si tenemos que juntarnos y hacer planes con los chicos, no hay problema, no hay tensión”, añadió.

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