Mario Hart contó que mantiene una buena relación con Korina Rivadeneira y reveló la decisión que ambos tomaron para proteger a sus hijos ante sus futuras relaciones. (Foto: @rivadeneirak)
Mario Hart contó que mantiene una buena relación con Korina Rivadeneira y reveló la decisión que ambos tomaron para proteger a sus hijos ante sus futuras relaciones. (Foto: @rivadeneirak)
Por Redacción EC

Mario Hart y Korina Rivadeneira continúan adaptándose a su nueva etapa tras poner fin a su relación sentimental. El piloto contó que ambos han conversado sobre cómo manejarán sus futuras relaciones amorosas, especialmente para proteger la estabilidad de sus dos hijos.

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