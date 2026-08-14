Mario Hart y Korina Rivadeneira continúan adaptándose a su nueva etapa tras poner fin a su relación sentimental. El piloto contó que ambos han conversado sobre cómo manejarán sus futuras relaciones amorosas, especialmente para proteger la estabilidad de sus dos hijos.

Durante una reciente emisión del podcast “Sin más que decir”, Mario Hart reveló que llegó a un importante acuerdo con la modelo venezolana: ninguno presentará a sus hijos a una nueva pareja mientras no exista la certeza de que se trata de una relación seria y estable. La decisión busca evitar que los menores se vinculen con personas que podrían tener una presencia pasajera en sus vidas.

“Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños. Hemos hablado sobre la posibilidad de iniciar nuevas relaciones; sabemos que vendrán escenarios distintos, pero mantendremos la madurez necesaria porque actualmente nuestra convivencia es muy cómoda”, explicó el piloto.

Mario Hart contó que mantiene una buena relación con Korina Rivadeneira y reveló la decisión que ambos tomaron para proteger a sus hijos ante sus futuras relaciones. (Foto: @rivadeneirak)

Hart también aseguró que, pese a la separación, mantiene una buena relación con la madre de sus hijos. Incluso descartó que ambos estén llevando terapia para afrontar el final de su vínculo sentimental, pues considera que han conseguido mantener una dinámica familiar saludable.

“No. Gracias a Dios, tenemos una excelente relación. Los chicos no tienen por qué verse afectados por nuestras malas decisiones, errores o por lo que haya pasado entre nosotros”, señaló el piloto.

Por otro lado, Mario Hart reconoció que en algún momento tanto él como Korina podrían rehacer sus vidas amorosas. Sin embargo, afirmó que actualmente no tiene una nueva relación y que cualquier persona que llegue a su vida deberá comprender la dinámica familiar que mantiene con su expareja.

¿Vuelven a estar juntos? Mario Hart y Korina Rivadeneira reaparecen tras su separación: “Que siempre...”. (Foto: Captura Instagram)

“Va a ser difícil que una nueva persona entienda que debo pasar los fines de semana junto a mis hijos y su mamá”, manifestó Hart, dejando claro que su prioridad continuará siendo compartir tiempo con sus hijos y mantener una crianza conjunta con Rivadeneira.