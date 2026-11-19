Mario Hart asistió al teatro junto a su familia para mostrar su apoyo a su expareja Korina Rivadeneira, quien actúa en la obra “No es otra fiesta de chamba”. Su presencia demuestra que respalda a la madre de sus hijos; sin embargo, la puesta en escena tuvo un beso que no pasó desapercibido por el piloto.

Todo ocurrió cuando la actriz protagonizó un beso con el actor argentino Nacho Di Marco como parte de la obra. En ese momento, varias cámaras de los programas de espectáculos enfocaron directamente a Hart para registrar su reacción, situación que no esperaba.

Tras ser consultado por lo sucedido, el exchico reality reconoció que se sintió incómodo, aunque aclaró que su molestia no tuvo que ver con el beso de ficción, sino con la presencia de los camarógrafos que estaban pendientes de sus gestos.

“Es un beso de actuación y, además, estamos separados hace más de casi 10 meses y normal. Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir”, manifestó.

Asimismo, Mario Hart descartó haber sentido celos al ver a Korina besando a otro hombre. Incluso, recordó que cuando todavía mantenían una relación entendía que ese tipo de escenas formaban parte del trabajo de la actriz y que ahora no tenía ningún problema con ello.

“Ahora, la verdad que no. No es que me haya puesto celoso ni nada. Normal. Está haciendo su chamba”, aseguró el piloto, dejando en claro que respeta la faceta profesional de su expareja.

Mario Hart revela cómo reaccionó al ver el beso de Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco. (Foto: Captura de video / Q+ Network)

Finalmente, Hart contó que conversó con Korina después de la función y le comentó que le habría gustado estar preparado para la situación. “Le dije: ‘Oye, me hubieras dicho por lo menos que iban las cámaras y que había un beso, para un poco estar preparado o por último no ir’”, relató. Según explicó, la venezolana también le contó que la cantidad de cámaras había incomodado a algunos integrantes de la producción.