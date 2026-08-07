El piloto contó que los médicos le detectaron un tumor benigno luego de experimentar un fuerte dolor de cabeza. (Foto: Captura de YouTube / Magaly Medina)
El piloto contó que los médicos le detectaron un tumor benigno luego de experimentar un fuerte dolor de cabeza. (Foto: Captura de YouTube / Magaly Medina)
Por Redacción EC

Mario Hart reveló que hace cerca de un año y medio los médicos le detectaron un tumor benigno luego de experimentar un fuerte dolor de cabeza. Además, explicó que el estrés y la represión emocional influyeron en su salud. El piloto recalcó la importancia de asistir al doctor cuando detectan algo inusual en su cuerpo.

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