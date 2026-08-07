Mario Hart reveló que hace cerca de un año y medio los médicos le detectaron un tumor benigno luego de experimentar un fuerte dolor de cabeza. Además, explicó que el estrés y la represión emocional influyeron en su salud. El piloto recalcó la importancia de asistir al doctor cuando detectan algo inusual en su cuerpo.

En una entrevista para el podcast de Magaly Medina, Mario Hart habló sobre uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado en los últimos años y cómo este cambió su perspectiva sobre la salud y el manejo de las emociones.

“Me encontraron un tumor en la cabeza, que puede ser eso, de no exteriorizar… Fue como hace un año y medio y fue benigno, gracias a Dios. Una noche amanecí con un fuerte dolor de cabeza raro, intenso, muy fuerte, que al día siguiente me dije que tenía que chequearme, porque no es normal lo que me paso”, confesó Mario Hart.

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“Me hicieron radiografías y tomografías y resultó que había como un tumorcito en la hipérbola y me recuperé con tratamiento y pastillas…El doctor me dijo que, si con prolactinas bajaba y respondía al medicamento, íbamos a estar tranquilos. Se puede dar por muchas preocupaciones y estrés. Lo que no exteriorizas sale por algún lado”, agregó Hart.

Además, señaló que, tras seguir el tratamiento indicado, su evolución fue favorable y no necesitó una intervención quirúrgica. El piloto destacó la importancia de escuchar las señales del cuerpo y mantener controles médicos constantes para cuidar la salud.

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Durante la entrevista, Mario Hart también reconoció que suele guardar sus sentimientos y afrontar los momentos difíciles en privado. “No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado. Lloro solo. No me gusta derrumbarme con gente”, expresó Hart.

Separación con Korina Rivadeneira

Semanas atrás, Mario Hart confirmó el fin de su relación con Korina Rivadeneira, con quién tiene dos hijos. Al ser consultado por si la separación le afectó, el piloto tuvo una peculiar respuesta.

Mario Hart explicó que, pese al fin de su relación, prefiere no hacer afirmaciones definitivas sobre lo que pueda ocurrir más adelante con Korina Rivadeneira. (Foto: Captura de video / "Sin más que decir")

“Soy de los que no suele quedarse dándole muchas vueltas a las cosas. Me cuesta tomar decisiones, pero cuando las tomo es como que ya las tomé, ya la procesé, ya decidí algo… Evidentemente sufrí mucho, pero creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación”, contesto el piloto.