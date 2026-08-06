Mario Hart se pronunció sobre su situación sentimental con Korina Rivadeneira. Durante una reciente entrevista, el piloto fue consultado si retomaría su romance con la madre de sus hijos y respondió que no descarta esa posibilidad, dejando abierta una reconciliación en el futuro.

En una reciente emisión del podcast “Sin más que decir”, el conductor explicó que, pese al fin de su relación, prefiere no hacer afirmaciones definitivas sobre lo que pueda ocurrir más adelante y que con la única expareja que volvería sería con Korina Rivadeneira.

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“La única mujer con la que volvería sería la mamá de mis hijos, podría ser en unos años. Es la única a la que no le cerraría las puertas, es la mujer que voy a ver por el resto de mi vida”, dijo en “Sin más que decir”.

Mario Hart explicó que, pese al fin de su relación, prefiere no hacer afirmaciones definitivas sobre lo que pueda ocurrir más adelante con Korina Rivadeneira. (Foto: Captura de video / "Sin más que decir")

Mario Hart reiteró que la separación con Korina Rivadeneira fue una decisión tomada de mutuo acuerdo. Además, señaló que una eventual reconciliación podría darse si ambos logran superar las diferencias y los problemas que motivaron su separación.

“Si en unos años los astros se vuelven a alinear, y nosotros seguimos madurando, cambiamos y podemos superar los motivos por los que decidimos terminar; entonces podría ser. Uno nunca debe decir que no, pero solo ella sería la única expareja con la que podría regresar”, indicó.

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Mario Hart responde a la críticas

Mario Hart también se pronunció sobre las reacciones que ha generado su separación de Korina Rivadeneira en redes sociales. El piloto señaló que suele tomar con humor los comentarios, especialmente aquellos que se refieren a la madre de sus hijos.

Aunque su matrimonio fue anulado años después, Korina asegura que fue un acto de amor que permitió formar una familia en Perú | Foto: Instagram (Captura)

“La gente comenta de todo. Ella es un mujerón, es lindísima, espectacular y tiene muchas cualidades como mujer; pero, claro, hay cosas que la gente no sabe qué sucede entre cuatro paredes”, expresó Mario Hart.

Cabe recordar que Mario Hart confirmó el fin de su relación con Korina Rivadeneira hace un par de semanas, luego de varios meses de especulaciones. Pese a la separación, ambos mantienen una comunicación cordial y continúan compartiendo algunas actividades familiares, priorizando el bienestar de sus dos hijos.