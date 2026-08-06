Korina Rivadeneira y Mario Hart celebraron ocho años de matrimonio el 22 de abril | Foto: Instagram (@rivadeneirak)
Korina Rivadeneira y Mario Hart celebraron ocho años de matrimonio el 22 de abril | Foto: Instagram (@rivadeneirak)
Por Redacción EC

Mario Hart se pronunció sobre su situación sentimental con Korina Rivadeneira. Durante una reciente entrevista, el piloto fue consultado si retomaría su romance con la madre de sus hijos y respondió que no descarta esa posibilidad, dejando abierta una reconciliación en el futuro.

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