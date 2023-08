El pasado 23 de agosto se vivió el Avant Premiere de la película “Un matrimonio inesperado”, protagonizado por Korina Rivadeneira y Renzo Schuller. A la gala asistieron amigos y familiares de los actores, entre ellos Mario Hart, quien no tuvo reparos en elogiar el rol protagónico de su esposa en el cine peruano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mario Hart publicó un extenso comunicado en el que asegura que la película protagonizada por su esposa superó todas sus expectativas y lo hizo reír a carcajadas.

“La verdad me he reído como hace tiempo no lo hacía viendo una película. Muy divertida con una historia que te mantiene enganchado cada segundo. Muchos creerán que lo digo porque mi esposa es la protagonista, pero créanme que no y la única manera de comprobarlo es yendo a verla. Les prometo que no se van a arrepentir”, escribió Hart.

“Solo me queda decir que estoy muy feliz y orgulloso de ti, Korina, sé las ganas, esfuerzo y dedicación que le pusiste a esta película y porque demuestras que cuando te propones algo no paras hasta lograrlo. Estoy seguro de que es el inicio de una gran carrera actoral y aquí estaré siempre para apoyarte en todo lo que pueda”, agregó el piloto en su post.

Como era de esperarse, Korina Rivadeneira contestó la publicación con un emotivo mensaje: “Ok, sigo llorando. Muchísimas gracias por cada palabra mi amor, eres el mejor compañero de vida que me pudo tocar. Gracias por apoyarme siempre, mi partner ideal”.

La película “Un matrimonio inesperado”, protagonizada por la actriz venezolana Korina Rivadeneira y el experimentado peruano Renzo Schuller, llega a las salas de cine a partir de este 24 de agosto.