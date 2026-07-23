Mario Hart y su peculiar reacción ante la posibilidad de que Korina Rivadeneira tenga nueva pareja. (Foto: Captura de YouTube - "Amor y Fuego" / Instagram - @rivadeneirak)
Mario Hart y su peculiar reacción ante la posibilidad de que Korina Rivadeneira tenga nueva pareja. (Foto: Captura de YouTube - "Amor y Fuego" / Instagram - @rivadeneirak)
Por Redacción EC

Mario Hart volvió a referirse al fin de su relación con Korina Rivadeneira y sorprendió al revelar cómo reaccionaría si la madre de sus hijos decidiera iniciar una nueva historia de amor. El piloto fue consultado sobre esa posibilidad luego de confirmar públicamente que ambos están separados desde enero de este año.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.