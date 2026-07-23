Mario Hart volvió a referirse al fin de su relación con Korina Rivadeneira y sorprendió al revelar cómo reaccionaría si la madre de sus hijos decidiera iniciar una nueva historia de amor. El piloto fue consultado sobre esa posibilidad luego de confirmar públicamente que ambos están separados desde enero de este año.

Durante una reciente entrevista al programa “Amor y Fuego”, Mario Hart aseguró que afronta esta nueva etapa con madurez y que entiende que cada uno tiene derecho a reconstruir su vida sentimental. Por ello, afirmó que no tendría inconvenientes en que Korina encuentre una nueva pareja en el futuro.

“Esos son temas un poco más personales, pero evidentemente Korina, además con todas las cualidades y con lo guapa que es, va a tener pretendientes. Es una chica joven que tiene toda una vida por delante aún y está claro que son cosas que se van a poder presentar”, señaló Hart.

El exchico reality explicó que, más allá de la ruptura, mantiene una relación cordial con la modelo venezolana. Según indicó, ambos han decidido priorizar el bienestar de sus dos hijos y conservar una dinámica familiar basada en el respeto y la comunicación.

En ese sentido, señaló que lo más importante es que cualquier decisión personal contribuya a la felicidad de cada uno. Mario Hart remarcó que, si Korina Rivadeneira llega a enamorarse nuevamente, lo tomaría de manera positiva siempre que se encuentre bien y continúe siendo una buena madre para sus pequeños.

“Ahí creo que hay un tema de madurez gracias a Dios sobre todo después de años tantos juntos... creo que eso nos permite tener una buena relación. Como lo dije en mi programa, no ha habido terceros, no ha habido temas externos, eso ayuda a que la relación pueda ser buena a pesar de no estar juntos”, precisó.

Mario Hart y su peculiar reacción ante la posibilidad de que Korina Rivadeneira tenga nueva pareja. (Instagram)

Como se sabe, estas declaraciones llegan pocos días después de que Mario Hart confirmara oficialmente su separación de Korina Rivadeneira, poniendo fin a varios meses de especulaciones. El piloto reveló que ambos tomaron la decisión de mutuo acuerdo y descartó que una infidelidad o la intervención de terceros haya provocado el quiebre de su romance.