Mario Irivarren protagonizó un curioso momento durante una reciente emisión del podcast “La Manada”, donde se pronunció sobre la polémica que involucra a ‘Curwen’ y Carla Campos Salazar. El exchico reality fue consultado sobre las infidelidades y terminó siendo confrontado por Gerardo Pe por una situación relacionada con su propio pasado sentimental.

La conversación surgió a propósito de las imágenes difundidas en redes sociales, en las que Carla Campos aparece en una situación comprometedora con otro hombre en una discoteca. El caso generó diversas reacciones y puso nuevamente bajo atención la relación de la creadora de contenido con Víctor Caballero.

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Al ser consultado sobre si consideraba que una infidelidad podía perdonarse, Mario Irivarren inicialmente señaló que la decisión depende de las circunstancias de cada relación. “En conclusión, el que perdona o no va a depender de las circunstancias”, sostuvo durante la conversación.

Mario Irivarren afirma que no perdonaría una traición.

Sin embargo, la respuesta del conductor cambió cuando Gerardo Pe planteó un escenario más específico: qué haría si su pareja tuviera un comportamiento cariñoso con un amigo cercano. Ante esta situación hipotética, Irivarren fue tajante y aseguró que no estaría dispuesto a perdonarlo. “En este caso no”, respondió.

La contundente declaración provocó una inmediata reacción de Gerardo Pe, quien aprovechó la situación para recordar un episodio relacionado con la vida sentimental de su compañero. Entre risas, el creador de contenido lanzó una frase que generó sorpresa en el set: “Qué conchudo”.

El comentario hizo alusión a la relación que Mario Irivarren mantuvo con Onelia Molina y a la controversia que surgió luego de unas imágenes registradas de su participación en una fiesta a bordo de un yate en Argentina, donde estuvieron acompañados de mujeres. El escándalo tras la difusión de este video terminó con el romance entre los chicos reality.

Magaly Tv, La firme ampayó a Mario Irivarren y Said Palao con bellas mujeres. (Magaly Tv, La Firme)

Cabe recordar que en el famoso bote en Argentina también participaron otros chicos reality como Patricio Parodi y Said Palao, este último fue duramente criticado; sin embargo, su esposa, Alejandra Baigorria, aseguró que confiaba en él y logró perdonarlo.