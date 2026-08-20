Mario Irivarren fue tajante y aseguró que no estaría dispuesto a perdonar una infidelidad. ( Foto: Captura de video / "La Manada")
Mario Irivarren fue tajante y aseguró que no estaría dispuesto a perdonar una infidelidad. ( Foto: Captura de video / "La Manada")
Por Redacción EC

Mario Irivarren protagonizó un curioso momento durante una reciente emisión del podcast “La Manada”, donde se pronunció sobre la polémica que involucra a ‘Curwen’ y Carla Campos Salazar. El exchico reality fue consultado sobre las infidelidades y terminó siendo confrontado por Gerardo Pe por una situación relacionada con su propio pasado sentimental.

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