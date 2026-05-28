Mario Irivarren habló sobre el vínculo entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez, asegurando que el joven empresario es “guapo, inteligente y trabajador”, para luego mostrar su respaldo a la eventual relación que ambos decidan mantener.

“Con Laura también hablo mucho y creo que toma mucho valor a mi palabra. Yo he sido uno de los que probablemente más ha intentado acompañar en sus diferentes etapas”, manifestó Irivarren ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Durante la entrevista, el conductor también se refirió directamente a Gálvez, destacando la presencia que habría tenido en la vida de Spoya durante distintos momentos personales.

“En cuanto a Sebastián me parece un buen muchacho de verdad, me gusta que Laura ya no lo oculte y se muestre con él, finalmente es su vida, si quiere vivir libre y abiertamente que lo disfrute”, sostuvo.

De ese modo, tras celebrar que Laura esté mostrando públicamente su romance, agregó que considera positiva la relación que ambos vienen construyendo y resaltó cualidades personales del joven de 29 años.

“Él es un chico que ha estado ahí para ella en todo momento, en las buenas y en las malas, es un gran muchacho, guapo, inteligente, trabajador”, comentó.

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Finalmente, el ahora conductor de ‘streaming’ sostuvo que cuenta con toda su aprobación respecto al vínculo entre Laura y Sebastián, independientemente de cómo evolucione la relación.

“Yo creo que reúne todas las condiciones y por mi parte tiene toda la bendición de lo que ellos decidan tener, relación de conocerse, relación formal, tienen mi aprobación”, concluyó.

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