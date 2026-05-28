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Irivarren celebró que la conductora ya no se oculte y decida mostrarse con su nueva pareja | Foto: Facebook / Amor y Fuego ( Captura) / Composición EC
Irivarren celebró que la conductora ya no se oculte y decida mostrarse con su nueva pareja | Foto: Facebook / Amor y Fuego ( Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Mario Irivarren habló sobre el vínculo entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez, asegurando que el joven empresario es “guapo, inteligente y trabajador”, para luego mostrar su respaldo a la eventual relación que ambos decidan mantener.

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