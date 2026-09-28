Mario Irivarren y Tabata Suárez volvieron a llamar la atención en redes sociales tras compartir nuevas fotografíasjuntosy dedicarse románticos mensajes. Las recientes publicaciones han reforzado las especulaciones sobre una posible relación sentimental, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance.
Mario Irivarren y Tabata Suárez volvieron a llamar la atención en redes sociales tras compartir nuevas fotografíasjuntosy dedicarse románticos mensajes. Las recientes publicaciones han reforzado las especulaciones sobre una posible relación sentimental, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el exchico reality publicó una serie de imágenes de un reciente viaje junto a la influencer. En la primera fotografía,Irivarren aparece abrazando por la cintura a Tabata mientras ambos sonríen ante la cámara, evidenciando la cercanía que mantienen.
“La T y la M (tus papis)”, escribió Mario para acompañar la publicación. Las demás fotografías corresponden al viaje que realizaron a Paracas y muestran diferentes momentos que disfrutaron juntos durante esta nueva aventura.
Tabata no tardó en reaccionar a las imágenes y dejó un comentario que generó numerosas reacciones entre sus seguidores. “¿Así o más bonitos?”, expresó la modelo, sumándose a las muestras de cariño que ambos han intercambiado durante las últimas semanas.
Cabe recordar que no es la primera vez que Mario y Tabata despiertan rumores de un posible romance. Días atrás, ambos viajaron a Huancaya y compartieron fotografías del viaje. “Larga vida a nuestros planes, así”, escribió entonces Suárez, mientras Irivarren manifestó su deseo de que nunca falten los viajes improvisados y las nuevas aventuras.
La cercanía entre ambos también fue comentada por Jazmín Pinedo. La conductora aseguró conocer a Tabata desde hace varios años y afirmó que Mario se encuentra “feliz” junto a ella. Además, describió a la influencer como una mujer trabajadora, segura y que sabe lo que quiere.
Hasta el momento, Mario Irivarren y Tabata Suárez continúan sin hacer un anuncio formal sobre su vínculo. Sin embargo, sus viajes y constantes interacciones públicas siguen alimentando las especulaciones de una posible historia de amor.
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