Mario Irivarren aviva los rumores de un posible romance con la modelo Tabata Suárez. (Foto: Instagram / @marioirivarren)
Mario Irivarren aviva los rumores de un posible romance con la modelo Tabata Suárez. (Foto: Instagram / @marioirivarren)
Por Redacción EC

Mario Irivarren y Tabata Suárez volvieron a llamar la atención en redes sociales tras compartir nuevas fotografías juntos y dedicarse románticos mensajes. Las recientes publicaciones han reforzado las especulaciones sobre una posible relación sentimental, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance.

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