Mario Irivarren y Tabata Suárez volvieron a llamar la atención en redes sociales tras compartir nuevas fotografías juntos y dedicarse románticos mensajes. Las recientes publicaciones han reforzado las especulaciones sobre una posible relación sentimental, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el romance.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exchico reality publicó una serie de imágenes de un reciente viaje junto a la influencer. En la primera fotografía, Irivarren aparece abrazando por la cintura a Tabata mientras ambos sonríen ante la cámara, evidenciando la cercanía que mantienen.

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“La T y la M (tus papis)”, escribió Mario para acompañar la publicación. Las demás fotografías corresponden al viaje que realizaron a Paracas y muestran diferentes momentos que disfrutaron juntos durante esta nueva aventura.

Mario Irivarren aviva los rumores de un posible romance con la modelo Tabata Suárez. (Foto: Instagram / @marioirivarren)

Tabata no tardó en reaccionar a las imágenes y dejó un comentario que generó numerosas reacciones entre sus seguidores. “¿Así o más bonitos?”, expresó la modelo, sumándose a las muestras de cariño que ambos han intercambiado durante las últimas semanas.

Cabe recordar que no es la primera vez que Mario y Tabata despiertan rumores de un posible romance. Días atrás, ambos viajaron a Huancaya y compartieron fotografías del viaje. “Larga vida a nuestros planes, así”, escribió entonces Suárez, mientras Irivarren manifestó su deseo de que nunca falten los viajes improvisados y las nuevas aventuras.

La cercanía entre ambos también fue comentada por Jazmín Pinedo. La conductora aseguró conocer a Tabata desde hace varios años y afirmó que Mario se encuentra “feliz” junto a ella. Además, describió a la influencer como una mujer trabajadora, segura y que sabe lo que quiere.

Mensaje de Tabata para Mario Iirvarren.

Hasta el momento, Mario Irivarren y Tabata Suárez continúan sin hacer un anuncio formal sobre su vínculo. Sin embargo, sus viajes y constantes interacciones públicas siguen alimentando las especulaciones de una posible historia de amor.