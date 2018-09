Mario Irivarren confirmó que viajó a Piura con Ivana Yturbe | VIDEO

A mediados del mes de mayo, Mario Irivarren e Ivanna Yturbe anunciaron —una vez más— el fin de su relación sentimental, la cual duró poco más de tres años entre rupturas y reconciliaciones.

Tanto Mario Irivarren como Ivanna Yturbe salieron a hablar sobre los motivos que provocaron que tomaran esta decisión y ambos concordaron en que fue de mutuo acuerdo.

Sin embargo, poco unos cuatro meses después de ello, Mario Irivarren e Ivanna Yturbe viajaron junto a Máncora, en Piura, el último fin de semana, según lo confirmó el integrante de "Esto es guerra", y podrían estar pensando en reconciliarse.

"Unas ricas vacaciones, un fin de corto, pero productivo. ¡Qué bien la he pasado en el norte! (¿Ivana Yturbe?) También fue, muy bonito todo", declaró Mario Irivarren a las cámaras de "América Espectáculos".

Mario Irivarren prefirió no confirmar si se había reconciliado con la modelo; aunque aseguró que el hecho de que mantenga en reserva su vida privada signifique que se están escondiendo.

"La hemos pasado lindo. Sí he ido con Ivana (Yturbe), no lo voy a negar. No hablamos del tema (reconciliación), pero tampoco es que nos escondamos. Vamos a varios lugares públicos. Sino que somos súper reservados", precisó.