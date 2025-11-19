Mario Irivarren decidió poner fin a una de las especulaciones más persistentes del espectáculo: la supuesta rivalidad que habría mantenido por años con Jefferson Farfán debido al pasado sentimental que ambos compartieron con Ivana Yturbe. En conversación con América Hoy, el modelo negó rotundamente cualquier tensión o desencuentro con el exfutbolista, asegurando que nunca existió un conflicto real entre ellos.

El tema volvió a cobrar relevancia a raíz de la participación de Irivarren en La Manada, el nuevo proyecto digital alojado en el canal de Farfán. Muchos se mostraron sorprendidos por la colaboración, considerando la historia mediática que frecuentemente vinculó a ambos.

Sin embargo, Mario fue tajante: “Personalmente, nunca hemos tenido ningún encuentro, ninguna greca, ninguna diferencia, ninguna discusión ni nada por el estilo” .

El exchico reality precisó que la llegada al espacio liderado por la ‘Foquita’ no tuvo nada de extraña para él. Incluso aseguró que para todo el equipo ha sido una transición natural y positiva. “Esta unión, si bien sorprende a muchos, para nosotros es algo normal. De lo que vamos a sacar provecho, seguro sí” , señaló, destacando la buena vibra que existe en el ambiente laboral.

Su primer encuentro con Farfán

Irivarren reveló que vio por primera vez a Farfán durante la grabación del material promocional del programa. Según contó, el saludo fue cordial y sin referencias al pasado. “Yo recién a Jefferson lo he visto el día de la grabación, de la promo para acá” , comentó. Sobre aquel momento, subrayó: “Normal, como cualquier persona”.

Además, se mostró satisfecho con la relación que viene construyendo con el exfutbolista, a quien definió con humor como “hermano de la vida, hermano del trabajo, socio y jefe”. Añadió que en La Manada existe “linda energía”, lo que facilita la conexión entre los integrantes.

Irivarren contó cómo fue su primer encuentro con Farfán durante la grabación del nuevo programa La Manada. (Foto: Redes sociales)

Incluso lanzó una invitación a Farfán para que visite uno de sus programas, aunque confesó que aún no recibe respuesta. “No, pero no le va a quedar de otra. Sí o sí va a tener que venir”, dijo entre risas. Luego, en tono jocoso, añadió: “No creo que sea correlón él. Acá el único correlón soy yo ”.

Una anécdota pendiente

Finalmente, Mario fue consultado sobre si llegó a conversar en privado con Farfán acerca del pasado o si “limaron asperezas”. El conductor prefirió mantener el misterio y adelantó que esa conversación llegará a la pantalla.

“ Eso se lo van a enterar en el capítulo cuando nos venga a visitar Jefferson. Esa repita me la voy a guardar para ese día. Hay una historia que contar”, reveló. Cuando se le preguntó si esa historia tenía relación “con alguien”, respondió contundente: “No se cuenta nada. Secreto. Hasta ese día”.