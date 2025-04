Mario Irivarren reapareció en su podcast “Good Time” para hablar de la reciente polémica que vivió luego de filtrarse un video en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde le dice a la ‘rubia’ que llamará a su expareja Vania Bludau. Al respecto, el chico reality reveló el motivo por el que dijo eso.

En una reciente declaración en su podcast, que comparte con Gerardo y Laura Spoya, el integrante de “Esto es guerra” confirmó que sí dijo que llamaría a su expareja; sin embargo, lo hizo con la intención de “darle un cierre” a su historia con la modelo.

“Sobre la famosa llamada, es porque siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé. Es de conocimiento público que nosotros terminamos en malos términos, pero cuando el tiempo pasa y las heridas pasan… Vania antes de ser mi ex fue una buena amiga. Va por ahí, darle un cierre”, aseguró Irivarren.

“En líneas generales, la intención no fue mala. Ahora, sí soy consciente de la forma en la que se dieron las cosas sí estaba mal. Asumo las consecuencias de mis actos y acepto que estuvo mal, el tiempo y las formas estuvieron mal y me toca asumir y como dije al inicio volver a pedirle perdón a la persona que más me importa que es Onelia. Perdón desde lo más profundo de mi corazón. Estaba tomado, la cag… y lo reconozco, por más que la intención no era otra, sé que estuvo mal”, añadió el chico reality.

¿Qué pasó entre Onelia Molina y Mario Irivarren?

A través de las redes sociales se ha viralizado un video donde aparecen Alejandra Baigorria y Mario Irivarren bailando como amigos, pero lo más llamativo fue la conversación que sostuvieron, donde ambos parecen hablar de Vania Bludau, quien también se puede distinguir al fondo del video.

Pese a que el audio no es muy claro, sí se escucha que Alejandra Baigorria dice: “Vania está atrás tuyo y no sé que hacer”. Y, para variar, todo esto se lo dice con Onelia Molina, actual pareja de Irivarren, al costado.

Al parecer, el chico reality escuchó claramente lo que le dijo Baigorria, por lo que aclara que está con Onelia; sin embargo, lo más polémico llega al final, cuando el chico reality dice: “Dile que mañana la llamo. Quedamos”. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la conversación.