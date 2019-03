Luego de que se difundiera un video con su expareja, Ivana Yturbe, Mario Irivarren negó que mantenga una relación con ella, tras el fin de su relación con Jefferson Farfán.

“No hay una relación que se esté retomando, hay una relación cordial creo que se ha mantenido de manera alturada aquí en el programa”, señaló Mario Irivarren a América Espectáculos.

Sobre el encuentro con Ivana Ytube, el ‘chico reality’ señaló que fueron captados en el departamento donde viven unos amigos en común.

“Ivana estaba atrapada entre dos rejas porque no podía abrir ninguna de las dos y justo llegué yo y me decía 'ayúdame a salir' y yo '¿pero qué hago, la rompo? y luego llamé al teléfono fijo de mis amigos, me contestaron, me abrieron y lo que le dije fue que me jalara (llevara) a mi casa", explicó Mario Irivarren.

Asimismo, para aclarar la supuesta infidelidad que se dejó entrever en el programa que transmitió el video de Ivana Yturbe con él, Mario Irivarren expresó que debe “haber un intercambio entre ella y yo, y si son un programa serio van a pasar todas las imágenes”.

Cabe señalar que Mario Irivarren fue consultado inicialmente sobre el fin del romance de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán, pero el modelo prefirió abstenerse a comentar, señalando que a él no le gusta hablar sobre su vida privada y menos sobre la de terceros.