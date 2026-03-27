El futuro televisivo de Mario Irivarren pende de un hilo. Las imágenes que lo muestran besando a otra mujer durante una fiesta a bordo de un yate en Argentina, mientras aún mantenía una relación con Onelia Molina, no solo provocaron el fin de su romance, sino que también habrían sellado su salida definitiva de ‘Esto es Guerra’ (EEG).

La controversia surgió durante un reciente viaje de Irivarren a Argentina con Said Palao y Patricio Parodi. Según informó ‘Magaly TV’, el modelo fue visto en situaciones comprometedoras con una joven identificada como Ximenina, en eventos que habrían sido organizados por un tercero dedicado a proveer servicios de lujo.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren tras ampay en Argentina. Lo bloqueó de todos lados, rechaza contacto cero y no dará tercera oportunidad por infidelidad con tercera persona. Coordina con su mamá Marcelas para retirar sus cosas y lamenta perder esa familia.

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Ante la polémica, la reacción de su ahora expareja no se hizo esperar. Molina, visiblemente afectada, descartó cualquier posibilidad de perdón. “Yo en realidad no voy a volver con mi relación... es más, yo le tengo un asco a esa persona. Yo con Mario no quiero saber nada y mientras más lejos, mejor”, declaró de forma tajante al equipo de Magaly Medina.

De ese modo, durante la emisión en vivo de EEG, un intercambio entre conductores y participantes dejó claro que Irivarren ya no sería bienvenido en el set. Pues, en una de las dinámicas, cuando Rosángela Espinoza mencionó al modelo, el locutor ‘Mr. Peet’ aclaró que “Mario ya no está en el programa desde hace un año”.

Said Palao aparece desencajado en estudio tras escándalo en Argentina. Rompe en llanto pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria por exponerla, arrepintiéndose de su inmadurez. Su matrimonio pende de un hilo; ella duda y no tomará decisiones apresuradas. Él luchará por recuperarlo si ella lo permite.

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Sin embargo, fue la conductora Katia Palma quien lanzó la sentencia más fuerte al afirmar: “Ni estará”, sugiriendo que las puertas del reality están cerradas para él de forma permanente. Aunque Irivarren ya retornó a Lima, su ausencia en la temporada actual refuerza la teoría de una sanción drástica por parte de la producción.

Por su parte, la joven argentina involucrada, Ximenina, negó haber afectado un compromiso formal. “Difamaron mi nombre sin tener pruebas de nada. Yo no tengo nada que ver en ningún matrimonio”, afirmó en redes sociales. Sin embargo, las imágenes del encuentro y las declaraciones de Onelia, mantienen al modelo en el ojo de la tormenta.