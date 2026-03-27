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La controversia surgió tras el viaje de Irivarren a Argentina junto a Said Palao y Patricio Parodi, donde habría sido infiel a su expareja Onelia Molina."| América TV (Captura)
La controversia surgió tras el viaje de Irivarren a Argentina junto a Said Palao y Patricio Parodi, donde habría sido infiel a su expareja Onelia Molina."| América TV (Captura)
Por Redacción EC

El futuro televisivo de Mario Irivarren pende de un hilo. Las imágenes que lo muestran besando a otra mujer durante una fiesta a bordo de un yate en Argentina, mientras aún mantenía una relación con Onelia Molina, no solo provocaron el fin de su romance, sino que también habrían sellado su salida definitiva de ‘Esto es Guerra’ (EEG).

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