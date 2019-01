Esto es lo que dijo Mario Irivarren tras declaraciones de Ivana sobre Farfán

Mario Irivarren fue abordado por las cámaras de "Válgame Dios" tras las declaraciones que ofreció Ivana Yturbe respecto al 'ampay' que los mostraba juntos el pasado 3 de enero.

El ex integrante de "Combate" y "Esto es guerra" fue enfático en no querer cuestionar a su ex pareja y prefirió mantenerse al margen de lo que vive actualmente con Jefferson Farfán.

"Haz tus preguntas porque yo no te voy a responder porque no puedo y porque, si pudiera, nunca lo voy a hacer. Pregúntame con confianza para que ya no me vayas persiguiendo por todo Lima", dijo Irivarren al reportero del programa de Latina.

"No voy a opinar nada al respecto, no lo voy a hacer, no voy a mencionar nada", continuó Mario Irivarren al ser interceptado mientras se dirigía a su vehículo en una calle de Lima.

Como es sabido, Mario Irivarren e Ivana Yturbe terminaron su relación amorosa en diciembre pasado. Tras ello, la 'princesa inca' fue vinculada románticamente a Jefferson Farfán.

Esta semana confirmaron que están saliendo luego de que Magaly Medina en el estreno de "Magaly, la firme" difundiera un 'ampay' que mostraba a la modelo junto a Irivarren en un auto.

Al respecto, Ivana declaró en el programa de Rodrigo González 'Peluchín': Estaba pasando por un tema médico muy delicado que Jefferson y Mario saben, el cual no quiero tocar porque es súper íntimo y delicado para mí (...) No estaba escondida. Acababa de pasar por un procedimiento médico muy delicado y estaba echada. Obviamente, al ver la cámara no me sentía preparada ni emocional ni físicamente para sentarme a responder lo que él (el reportero de Magaly Medina) le daba la gana de preguntarme o que me ponche, porque yo no estaba bien".