El chico ‘reality’ Mario Irivarren fue consultado por la reciente salida y cita de su expareja, Onelia Molina, con el futbolista de Universitario de Deportes, Anderson Santamaría, en un exclusivo restaurante de la Costa Verde.

Aunque no declaró sobre el posible romance entre Onelia y el deportista, fue abordado por la prensa a su salida del ‘Celebrity Combat’ (el evento de boxeo entre ‘youtubers’ y ‘streamers’), momento en que prefirió evitar todo contacto.

“Chicos, por favor, sin empujones. Caminemos tranquilos” , dijo el modelo, quien muy presuroso, trató de salir del Coliseo Dibós, evadiendo las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, ante la insistencia por conocer su opinión sobre la cena de su exnovia, que fue pagada por el futbolista, se limitó a responder: “Tranquilos, no nos empujemos. Todo debe ser paz y amor” , sin pronunciarse directamente.

¿Qué dijo Onelia Molina?

Por su parte, Onelia Molina, quien también asistió al evento, y donde le dio un beso en la mejilla al actor Nico Ponce como gesto de suerte antes de su pelea contra Jenko del Rio—, fue abordada por la prensa.

Sin embargo, fue más directa y negó cualquier tipo de romance con Santamaría, dejando entrever que lo considera solamente un amigo.

Imágenes de la cena entre Onelia Molina y Anderson Santamaría

“He terminado una relación hace muy poco tiempo y no quiero involucrarme con nadie. Sí me verán con amigos, pero descarten la posibilidad de verme con alguien, porque no me siento al 100%” , afirmó.

No obstante, la también odontóloga evitó precisar cuándo y cómo conoció al jugador de Universitario de Deportes. “Tengo que sanar y mejorar en muchas cosas. No quiero estar con nadie, no me vinculen… Estoy soltera y lo estaré por mucho tiempo” , agregó.

¿Qué pasó con Anderson Santamaría?

De acuerdo con las cámaras de ‘Magaly TV’, Onelia Molina fue captada en una cena nocturna junto al futbolista Anderson Santamaría en un exclusivo restaurante de la Costa Verde, en Barranco.

En las imágenes, se observa a la modelo compartiendo la velada con el deportista y otros amigos. Según ella misma publicó en sus redes sociales, disfrutó un plato principal rico en proteínas y un postre para darse un gusto.

La reunión se prolongó hasta pasada la medianoche del miércoles 18 de junio. Antes de que Onelia se retirara sola en su vehículo, el futbolista pagó la cuenta y luego salió del local junto a sus amigos.

Cabe recordar que, el defensa central de Universitario ha sido vinculado anteriormente a varias figuras del espectáculo, entre ellas Sheyla Rojas, Josmery Toledo y Olinda Castañeda.