El programa Amor y Fuego difundió imágenes de Mario Irivarren en actitud cariñosa junto a una joven identificada como Tábatha Suárez, lo que desató rumores sobre un posible nuevo romance del exchico reality.

Según el informe emitido por el espacio televisivo, Irivarren fue visto abrazando a la joven y besándole la frente en plena vía pública, ante la presencia de varios transeúntes.

Durante la emisión, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron además el parecido físico de Suárez con Onelia Molina, expareja de Irivarren, con quien protagonizó una mediática ruptura tras una supuesta infidelidad ocurrida en Argentina.

La aparición de Tábatha Suárez junto al conductor también llamó la atención porque no sería la primera vez que ambos son vinculados sentimentalmente. De acuerdo con el programa, ya habían sido captados juntos en 2015, cuando surgieron rumores de una posible relación debido a la cercanía que mostraban en distintas ocasiones.

En aquella oportunidad, ambos negaron tener un romance y aseguraron que solo mantenían una amistad.

Tras la difusión de las recientes imágenes, Mario Irivarren salió al frente para aclarar el vínculo que mantiene actualmente con Suárez y descartó cualquier relación sentimental.

“Hay que normalizar las relaciones… o las muestras de afecto entre amigos, ¿no?” , comentó el conductor, minimizando el abrazo y el beso en la cabeza que aparecieron en el informe televisivo.

Asimismo, dejó entrever que no le sorprendería volver a ser captado acompañado de amistades y reconoció que, debido a la exposición mediática, una futura relación sentimental difícilmente pasaría desapercibida.

“ Cuando tenga alguna relación, por más que lo quiera ocultar, ya estoy resignado a que eventualmente me van a exponer. Yo sé que están en todos lados”, sostuvo.

El exchico reality incluso aseguró que, cuando vuelva a enamorarse, será inevitable que la noticia se haga pública. “Sé que me van a atrapar, así que la noticia la van a tener” , agregó.

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