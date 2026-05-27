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Mario Irivarren es captado cariñoso con Tábatha Suárez y crecen rumores de romance. (Foto: Captura de YT/Amor y Fuego)
Mario Irivarren es captado cariñoso con Tábatha Suárez y crecen rumores de romance. (Foto: Captura de YT/Amor y Fuego)
Por Redacción EC

El programa Amor y Fuego difundió imágenes de Mario Irivarren en actitud cariñosa junto a una joven identificada como Tábatha Suárez, lo que desató rumores sobre un posible nuevo romance del exchico reality.

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