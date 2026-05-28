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Mario Irivarren respalda a Laura Spoya y su posible relación con Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Mario Irivarren respalda a Laura Spoya y su posible relación con Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Mario Irivarren no tuvo reparos en pronunciarse sobre las salidas de su compañera de podcast, Laura Spoya, con el joven Sebastián Gálvez. En las últimas semanas ambos han sido vinculados sentimentalmente, y el exchico reality no ha sido ajeno a esta situación, por lo que le deseo lo mejor a su amiga.

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