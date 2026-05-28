Mario Irivarren no tuvo reparos en pronunciarse sobre las salidas de su compañera de podcast, Laura Spoya, con el joven Sebastián Gálvez. En las últimas semanas ambos han sido vinculados sentimentalmente, y el exchico reality no ha sido ajeno a esta situación, por lo que le deseo lo mejor a su amiga.

En una reciente entrevista con “Amor y Fuego”, Mario Irivarren fue consultado sobre la nueva etapa que está viviendo Laura Spoya. Además, le dedicó emotivas palabras a ambos, tanto a la exreina de belleza como a su nuevo saliente, a quien describió con elogios y palabras positivas.

“Con Laura también hablo mucho y creo que toma mucho valor a mi palabra. Yo he sido uno de los que probablemente más ha intentado acompañar en sus diferentes etapas”, dijo Irivarren al citado medio, en referencia al romance de Laura Spoya.

Mario Irivarren respalda a Laura Spoya y su posible relación con Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

Asimismo, Mario Irivarren fue consultado por su opinión sobre Sebastián Gálvez. Lejos de evitar responder, el conductor del podcast “La manada” no tuvo reparos en llenarlo de elogios, precisando que le alegra que Laura Spoya ya no se esconda de las cámaras.

“En cuanto a Sebastián me parece un buen muchacho de verdad, me gusta que Laura ya no lo oculte y se muestre con él, finalmente es su vida, si quiere vivir libre y abiertamente que lo disfrute”, precisó en la entrevista con el programa de espectáculos.

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“Él es un chico que ha estado ahí para ella en todo momento, en las buenas y en las malas, es un gran muchacho, guapo, inteligente, trabajador”, agregó Irivarren.

Mario Irivarren dedica elogios al Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

Finalmente, Mario Irivarren aseguró que la nueva relación de Spoya cuenta con su aprobación, ya sea que continúen conociéndose o decidan formar una relación sólida. “Yo creo que reúne todas las condiciones y por mi parte tiene toda la bendición de lo que ellos decidan tener, relación de conocerse, relación formal, tienen mi aprobación”, precisó el exguerrero.