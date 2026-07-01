Mario Irivarren contó cómo fue el reciente encuentro que sostuvo con Alejandra Baigorria y Said Palao durante un vuelo nacional, semanas después de la controversia que involucró a los tres tras la difusión de un ampay registrado en Argentina. El exchico reality compartió los detalles del episodio durante el pódcast La Manada.

Según relató, el viaje había sido organizado junto a un grupo de amigos con la intención de mantenerlo en reserva y evitar que se difundiera en redes sociales. “Nadie suba nada, intentemos disimular” , recordó que fue una de las consignas acordadas antes de llegar al aeropuerto.

Sin embargo, el plan cambió cuando el conductor Gerardo Pe identificó a Alejandra Baigorria y Said Palao en uno de los establecimientos del terminal aéreo.

“Estábamos en Starbucks y por atrás aparece Alejandra con Said” , contó Irivarren. Al conocer la noticia, añadió: “Como yo no había entrado, dije: ‘¡Tamare!’”.

El conductor señaló que, al momento de abordar el avión, decidió mantener una actitud cordial. Explicó que Alejandra Baigorria ocupaba uno de los primeros asientos de la aeronave junto a su grupo de acompañantes.

“Yo la saludé normal. Cuando subí al avión, la que estaba adelantito, en primera fila, subí y vi a Alejandra... ni bien subí vi a todo su corrillo, porque Alejandra tiene toda una portátil. Dije: ‘Ah, está toda la mancha aquí’” , manifestó.

De acuerdo con su versión, el intercambio fue breve y transcurrió sin mayores incidentes durante el embarque.

La coincidencia entre Irivarren, Baigorria y Palao se produjo después de la difusión de un ampay registrado en una fiesta realizada a bordo de un yate en Argentina. Ese episodio generó diversas reacciones en la prensa de espectáculos y ocurrió antes del término de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina.