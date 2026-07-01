Mario Irivarren cuenta detalles de su inesperado encuentro con Alejandra Baigorria y Said Palao en un aeropuerto. (Foto: Instagram)
Mario Irivarren cuenta detalles de su inesperado encuentro con Alejandra Baigorria y Said Palao en un aeropuerto. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Mario Irivarren contó cómo fue el reciente encuentro que sostuvo con Alejandra Baigorria y Said Palao durante un vuelo nacional, semanas después de la controversia que involucró a los tres tras la difusión de un ampay registrado en Argentina. El exchico reality compartió los detalles del episodio durante el pódcast La Manada.

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