Mario Irivarren revela detalles de la salud de Laura Spoya: “Está fuera de peligro”

Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente de tránsito la madrugada de este jueves 12 de febrero y fue trasladada de emergencia a una clínica local. Mario Irivarren, compañero de conducción del podcast “La Manada” dio detalles de la situación actual de la exreina de belleza.

En una breve edición del podcast en el canal “Satélite +”, Mario Irivarren y Gerardo Pe aparecieron frente a cámaras para contar detalles de la salud de Laura Spoya, su compañera de programa.

Según explicó Irivarren, la situación de Laura Spoya está aún en reserva; sin embargo, su vida ya no corre peligro y en las próximas horas o días darán más detalles del accidente de su compañera,

“Es complicado empezar el streaming, ya que todos hemos despertado con la noticia del accidente de Laura. Aún no salgo del shock, pero igual estamos para intentar transmitirles un poco de la información que tenemos”, empezó diciendo el chico reality.

Mario Irivarren revela detalles de la salud de Laura Spoya. (Foto: Captura de video)

“Lo más importante de resaltar es que Laura se encuentra consciente, bajo un estado controlado, con pronóstico reservado, pero fuera de peligro… Hay que esperar que pasen las horas para tener un diagnóstico más preciso”, agregó.

Cabe resaltar que el podcast “La Manada” hizo una breve emisión de algunos minutos con Mario Irivarren y Gerado Pe, quienes tras dar detalles de la salud de Laura Spoya, cortaron la transmisión, no sin antes agradecer a su público por el respaldo y las muestras de cariño hacia la exMiss Perú.