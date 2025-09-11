Mario Irivarren atraviesa un difícil momento en su vida tras sufrir la pérdida de su abuelo Antuco, a sus 96 años. El chico reality manifestó su pesar a través de las redes sociales y dedicó un emotivo homenaje al patriarca de su familia.

Mediante sus stories de Facebook, el integrante de “Esto es guerra” compartió una fotografía al lado de su abuelo. El post estuvo acompañado de un emotivo mensaje de despedida.

“Hoy descansa en paz Papá Antuco, el patriarca de la familia León. A sus 96 años nos deja después de una larga vida y llena de amor, grandes recuerdos y buenos momentos”, escribió el chico reality.

“Hombre fuerte, recio, de buena madera, no hubo enfermedad que lo doblegara. Simplemente el tiempo, que no perdona, fue quien lo condujo con suavidad hacia el descanso eterno. Si existe una vida después de esta, espero que lo reciban con una cerveza bien helada, así como a él le gustaba”, añadió en su post.

Mario Irivarren se despide de su abuelo con emotivo mensaje en redes sociales. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que la noticia fue confirmada por el mismo chico reality el pasado 10 de septiembre, cuando llegó tarde a su podcast. En ese momento, Mario Irivarren explicó que su tardanza se debió al fallecimiento de su abuelo.

“No me va a alcanzar la vida para pedirle perdón”. Foto: Mario Irivarren - Oficial (Facebook)

“En horas de la mañana falleció mi abuelo. Mientras me estaba alistando para venir al programa, me llegó la llamada de hermana con la noticia, entonces fui yo el encargado de darle la noticia a mi mamá”, dijo Irivarren, recibiendo el pésame de sus compañeros.