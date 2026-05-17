Mario Irivarren reapareció en un evento público y fue consultado por situaciones vinculadas a su pasado. En esta oportunidad, el exchico reality habló sobre el posible romance que podría haber iniciado su expareja, Onelia Molina, con Kevin Díaz, su compañero de “Esto es guerra”.
En declaraciones al diario Trome, MarioIrivarren aseguró que no está al tanto de las noticias del espectáculo, por lo que no tendría que dar opiniones sobre terceras personas.
“Ustedes no me creen que de verdad no veo nada de temas de farándula. No estoy enterado del tema y no creo que me corresponda hablar”, comentó Irivarren, quien se mostró sereno al responder las preguntas.
En la misma línea, Mario Irivarren aseguró que actualmente está soltero, por lo que aparecerá de forma recurrente compartiendo gratos momentos al lado de sus amigas.
“Estoy solo. Me van a ver con mi amiga Ximena (Hoyos), con Flor; me vinculan con todo el mundo, hasta con la anfitriona que me abrió la puerta, pero me verán acompañado porque no soy un ermitaño”, aseguró el exintegrante de “Esto es guerra”.
Por otro lado, Mario Irivarren también fue consultado por si ha analizado la posibilidad de volver a “Esto es guerra”. Según dijo, su regreso es complicado y no quiere volver.
“Si la vida me lo permite, no volvería. Justo analizaba la lesión de Gabriel (Meneses) y me remonté a lo que viví cuando me lesioné el tobillo. Estar en el programa te demanda mucha energía y uno ya no es el mismo de cuando empezó. En su momento quise despedirme, pero salí por mi lesión y luego pasaron otras cosas”, precisó.
“Espero que todo lo que estoy haciendo con mis empresas sirva para no tener que volver y alejarme de la televisión, porque me gustaría ser una persona menos pública. Seguiré con el streaming porque me gusta ese espacio, me siento muy cómodo haciéndolo”, añadió.
